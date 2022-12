Valójában ezt eszi a világ

Amióta az étel, a gasztronómia és a vendéglátóhelyek – részben az internetnek köszönhetően – identitásképző erejűek lettek, fulladozunk a stilizált ételfotókban. Reklámokon, óriásplakátokon korábban is láthattunk olyan ételeket, amik nem úgy néztek ki, mint az igaziak: plüsspárnaszerű gyorséttermi hamburgereket, erotikusan elcsöppenő joghurtokat, plasztikként csillogó gyümölcsöket. De az internet és a közösségi média erre még sokat rátett.

A mindenféle influenszerek és maguk az éttermek által megosztott képeken a pizza sajtja természetellenesen tökéletesen nyúlik, a színpompás ételekkel megrakott asztal mindig ínycsiklandóan roskadozik. És ott vannak az olyan, teljesen eszement, tényleg csak fotózásra kitalált ételek, mint a feszített víztükrű medencében úszó lebegő reggelik.

A valóság ezzel szemben az, hogy az emberiség nem így eszik, amikor étterembe megy. Ezt dokumentálja a Random Restaurant nevű twitterfiók, ami két évvel ezelőtti indulása óta a legfontosabb archívuma lett a világ éttermeinek és a világ éttermi fotóinak.

A Random Restaurant egy Joe Schoech nevű programozó szüleménye. A program véletlenszerűen választ egyet a világ országaiból, majd onnan egy várost. Ezek után a Google Maps segítségével, szintén véletlenszerűen kiválaszt egy éttermet az adott városból, majd posztol róla egyet a Twitterre: a nevét, a címét, az értékelését és a linkjét a Google Mapsből, valamint négy fotót róla. Ezek a részben a Google Streetview-ból szedett, részben a felhasználók által feltöltött random képek teszik a Random Restaurantot lebilincselővé, addiktívvá és a globális gasztronómiai kultúra leghitelesebb lenyomatává.

Schoechnak nyilván bőven volt ideje gondolkodni azon, hogy miért lett olyan népszerű a Random Restaurant, aminek 2022 végén több mint 70 ezer követője van. Saját oldalán nagyon jól összefoglalja:

„Ha tippelnem kellene, hogy miért, több dolgot is mondanék. Az emberek nyilvánvalóan szeretik az ételeket. Az éttermek a kultúra részei, és nemcsak a felszolgált étel, hanem az építészetük, a vendégeik, az ő frizurájuk, és nem tudom, talán a táj is, de az biztos, hogy az is lebilincselő. A legtöbb kulturális dolog, amit az interneten látunk, gondos válogatás eredménye, ez meg nem az, így egészen más a hangulata, sokkal földhözragadtabb, mint valami szép Instagram-fiók. Talán itt inkább felfedezőnek érezheted magad, mint fogyasztónak. És elég sok bizarr és vicces dolog is felbukkan, mint hogy például miért van olyan sok katonaszelfi nyugat-afrikai éttermekben?”