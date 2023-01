Egy floridai betörő a rendőrségtől kért segítséget, hogy elhordják a lopott cuccot

A floridai Poincianában letartóztattak két embert, miután egyikük saját kezűleg hívta a 911-et, hátha segítenek elvinni a holmikat a házból, ahová betörtek. A hívás után a sheriff megállapította, hogy a házban senki sem lakik, de az épületen belül találtak egy férfit és a barátnőjét, akiket már amúgy is keretek, mert nem sokkal korábban loptak egy helyi boltból.

Amíg a járőrök a gyanúsítottakkal beszélgettek, a nő elárulta, hogy ő hívta a 911-et, mert a segítségüket akarta kérni a cuccok elszállításában. Ezenkívül azt is szerette volna, ha már ott vannak, akkor fuvarozzák el őket a reptérre, mert a barátjával New Yorkban szerették volna tölteni a hétvégét. Végül a rendőrségre vitték be őket. Az esethez a sheriff hivatala külön képregényt is készített:

