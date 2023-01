Óriási meccsen nyerte meg a darts-vb-t az angol Michael Smith, mellesleg megdobva a torna egyetlen 9 nyilasát is

Senki sem állíthat meg, mondta a 2023-as dartsvilágbajnokság második elődöntője után Michael van Gerwen, miután 6-0-ra legyőzte a belga Dimitri Van den Berghet. A kijelentés egyáltalán nem tűnhetett nagyképűnek, a háromszoros világbajnok holland – aki az utóbbi évtized legnagyobb alakja – gyakorlatilag végigtarolta a mezőnyt, egyedül az osztrák Mensur Suljovic okozott neki kisebb gondot a második körben, de őt is legyőzte 4-2-re. Utána már egyetlen szettet sem veszített.

Így várhatta a döntőben azt a Michael Smitht, aki 2022 novemberéig egyszer sem nyert major tornát, mígnem jó néhány elveszített finálé után szűk két hónapja behúzta a Grand Slam of Dartsot. A bukott döntők között két vb-döntő is volt, egy tavalyról, amikor Peter Wright verte nagy csatában, egy 2019-ből, amikor éppen Van Gerwen örülhetett ellene, az a meccs 7-3-ra végződött. Smith útja ráadásul közel sem volt annyira sima a legjobb kettőig, a második fordulóban kis híján kiejtette őt a német Martin Schindler, aki már 3-1-re is vezetett, innen tudott fordítani az angol 4-3-ra.

A döntő nagyszerű hangulatban indult az állandó helyszínen, a londoni Alexandra Palace-ban, és gyorsan a tetőfokára hágott, a második szettben ugyanis történelmi pillanatoknak lehetett tanúja a publikum. Van Gerwen és Smith, mint azt már megírtam, közösen megcsinálták a felülmúlhatatlan leget. A holland kezdése mellett első 6-6 nyilukat mindketten tökéletesen dobták el, a harmadik körben Van Gerwen az első kettővel szintén jó triplát talált, de az utolsót dupla 12-re elrontotta. Smith viszont nem, a tripla 20-a, a tripla 19-e és a dupla 12-je is a helyére került, ez volt a világbajnokság első és mint utóbb kiderült, egyetlen 9 nyilas kiszállója. Így nézett ki:

Még egyszer darts történetének első abszolút tökéletes legje, amit felülmúlni nem lehet, legfeljebb megismételni, és hát az sem lesz egyszerű, ha eddig még egyetlen duónak sem sikerült összehoznia ilyet.

A folytatásban 3-2-nél még a háromszoros bajnok vezetett, ekkor viszont Smith alaposan felszívta magát – máshonnan nézve a holland billent meg kicsit –, és sorozatban 4 szettet nyerve elhúzott 6-3-ra. Van Gerwen ekkor megrázta magát, szépített, de a 11. szettet – a meccs során már másodszor fordítva 0-2-ről – ismét megnyerte Smith, és ezzel a világbajnoki kupa is az övé lett, pályafutása során először. A hollandnak, hiába nézett ki úgy az utolsó napig, hogy ismét felkapaszkodhat a csúcsra, még várnia kell 4. diadalára. A győzelem pillanatai:

Katartikus drámákra és 9 nyilas legekre szomjazik a világ, írtam a végjáték előtti szilveszteri előzetesben. Nos: megkaptuk mind a kettőt. Mostantól egyébként a tornát a világranglista 4. helyéről kezdő Smith a világelső, de Van Gerwen is előrelépett a 2. pozícióba a 3.-ról, az eddig első-második Gerwyn Price–Peter Wright duó kárára.