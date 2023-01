Megvolt minden idők legeslegnagyobb pillanata a darts történetében, amit nem lehet felülmúlni soha

Javában zajlik a PDC dartsvilágbajnokság döntője, az angol Michael Smith meccsel a 3-szoros győztes holland Michael van Gerwennel. A második szettben mindkét klasszis közel állt a tökéletes, 9 nyilas kiszállóhoz, első 6-6 nyiluk kivétel nélkül a megfelelő triplába szállt. A harmadik körben a holland kétszer talált, harmadjára azonban elhibázta a dupla 12-est. A hátsó pályán dobó Smith viszont nem, a tripla 20-a, 19-e és 12-je is a helyére ment, vitte a leget (majd a szettet is behúzta). Ilyen, mint a PDC twitterén is írják, még soha nem volt, ez a darts történetének legnagyobb pillanata, amelyet legfeljebb megismételni lehet, felülmúlni soha. Íme: