VSquare: Habony Árpád legalább két éve segíti az oroszbarát grúz kormánypártot

A VSquare oknyomozóportálnak több forrás is megerősítette, hogy Habony Árpád gyakori vendég egy bizonyos Sheraton Hotelben, Tbilisziben. A grúz hotel közel van a repülőtérhez, de az oroszbarát Grúz Álom kormánypárt székházához is. A lap szerint Orbán Viktor nem hivatalos kampánytanácsadója legalább két éve segíti a Grúz Álom pártot, és a legutóbbi – több nemzetközi szereplő szerint megkérdőjelezhető tisztaságú – választások alatt is aktív szerepet vállalt a párt körül.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A lap forrásai szerint a grúz rezsim Habony segítségével próbálta elérni, hogy Orbánon keresztül kapcsolatot építsenek ki Donald Trump leendő elnökkel és köreivel. A próbálkozás úgy tűnik, kudarcba fulladt, írja a cikk: egyrészt Rogán Antal és a Grúz Álom vezetőjének amerikai szankcionálása miatt, másrészt mert az amerikai republikánusok kifejezett kiakadtak, miután a grúz miniszterelnök Hezbollah- és Hamász vezetőkkel, valamint az iráni miniszterelnökkel posztolt közös fotót.

Ismeretes, Orbán Viktor már akkor elismerte a Grúz Álom győzelmét, amikor az még le se zárult. Rövidesen Tbiliszibe utazott gratulálni, pedig a választási csalások és a külső beavatkozások gyanúja már akkor felmerült. Az utazást az Európai Parlament elítélte. A választások óta állandó a feszültség az országban.

Nem ez Habony első külföldi kalandja. A VSquare korábban megírta, hogy Habony a szerb és a szlovák választásokon is dolgozott Orbán szövetségeseinek.