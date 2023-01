Egy iráni börtön előtt tüntetnek a kivégzések ellen

Vasárnap este óta gyülekeznek a tiltakozók Teherán egyik külvárosában az előtt a börtön előtt, ahol két, a novemberi tüntetésekkel kapcsolatban halálra ítélt aktivistát tartanak fogva. A tüntetők úgy tudják, vasárnap magánzárkába helyezték a 22 éves Mohammad Ghobadlout és a 19 éves Mohammad Boroughanit, amit közvetlenül a kivégzések előtt szoktak megtenni. Mindezt azután, hogy szombaton két aktivistát már kivégeztek az országban.

Mohammad Ghobadlou ellen az a vád, hogy a tüntetéseket követő zavargások során halálra gázolt egy rendőrt. Vasárnap este a börtön előtt megjelent a tüntető édesanyja is, aki egy megjelent videó szerint arról beszélt, hogy a fia ártatlan, bizonyíték is van rá, hogy nem is volt ott, ahol a rendőrt elgázolták. Azt is elmondta, hogy a fia bipoláris depressziós, kezelésre szorul, amit nem kap meg a börtönben.

Az iráni kormányzat elleni tüntetéshullám szeptemberben tört ki egy 22 éves kurd nő, Mahsza Amini halála után. A fiatal lányt az iráni erkölcsrendészet azért vette őrizetbe, mert nem az előírásoknak megfelelően viselte a kötelező muszlim kendőt. Fogva tartása alatt, szeptember 13-án meghalt. Szemtanúk szerint a hatóságok bántalmazták.

A tiltakozásokkal kapcsolatban már négy tüntetőt végeztek ki. Kormányok világszerte elítélték a végrehajtott halálos ítéleteket, több európai ország külügyminisztériuma be is kérette az iráni nagykövetet.

Az iráni igazságügyi minisztériumhoz közel álló Mizan hírportál csütörtöki jelentése szerint a férfit szeptember 25-én vették őrizetbe, és ügyében november 20-án hozott ítéletet a teheráni Forradalmi Bíróság, aminek tárgyalásai rendszerint zárt ajtók mögött folynak. A bíróság a férfit mint az „Isten, illetve az állam ellen hadakozó bűnöst” ítélte el. Az 1979-es iszlám forradalom óta számos halálbüntetést szabtak ki erre hivatkozva Iránban. (Guardian)