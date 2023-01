Financial Times: Putyin nem árulta el Hszi Csin-pingnek, hogy meg akarja támadni Ukrajnát

Hiába állította nem sokkal Ukrajna orosz inváziójának kezdete előtt Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy a két ország közötti kapcsolatban nincsenek tabuk, és a kínai-orosz együttműködés határtalan, Putyin azt nem osztotta meg talán legszorosabb nemzetközi partnerével, hogy Ukrajna lerohanására készül. Legalábbis ezt állította öt magas rangú kínai kormányzati tisztségviselő a Financial Timesnak.

A brit gazdasági lapnak nyilatkozó források úgy tudják, Putyin mindössze annyit mondott Hszinek, amikor 2022. február 4-én Pekingben tárgyaltak, hogy nem zár ki semmilyen szükséges intézkedést, ha ukrán támadás éri az orosz területeket, és humanitárius katasztrófát okoznak. Ebből Hszi és környezete azt a következtetést vonta le, hogy kisebb katonai akciókra számítani lehet Donyeckben és Luhanszkban. Olyasmire, mint ami február 24-én történt, ezek alapján nem számítottak.

photo_camera Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping 2022 szeptemberében Sanghajban. Fotó: SERGEI BOBYLYOV/AFP