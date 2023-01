A Mudrikért befolyt pénzből 25 millió dollárt Mariupol védői kapnak

Vasárnapi hír, hogy százmillió euróért (mintegy 39,6 milliárd forintért) igazolta le a Premier League-ben szereplő Chelsea az ukrán válogatott labdarúgót, Mihajlo Mudrikot a Sahtar Donyecktől.

photo_camera Fotó: BEN STANSALL/AFP

Azóta megjelent egy közlemény a Sahtar honlapján, melyben a klub tulajdonosa, Rinat Ahmetov bejelentette, hogy a befolyó vételár közel negyedét, 25 millió dollárt Mariupol és az Azovsztal védői kapnak. Ahmetov az egyik leggazdagabb ukrán, vagyonát többek között az acéliparból szerezte, és övé a mariupoli óriási ipartelep, az Azovsztal is, ahol májusban zajlottak rendkívül heves harcok.

A klubelnök azzal kezdi közleményét, hogy szeretné megköszönni a teljes civilizált világnak, hogy segítik Ukrajnát, és most egyáltalán az ukrán hadseregnek, az ukrán embereknek és a civilizált világ hatalmas segítségének köszönhetően beszélhetnek még egyáltalán ukrán labdarúgásról.

Elmondta azt is, hogy vegyesek az érzései, egyfelől nagyon örül Mihajlo történetének, és büszke rá, hogy az angol bajnokságban folytathatja, másrészt viszont sosem titkolta, hogy klubtulajdonosként a Sahtarral is európai trófeákat akart nyerni. Ezt most persze ellehetetleníti az oroszok által indított igazságtalan és szörnyű háború, de Akhmetov biztos benne, hogy fognak még barátságos meccset játszani a donyecki stadionban, ami akkor is Ukrajnán belül lesz majd.

Épp ezért hozta létre a programot, melyből az Azovsztal és Mariupol védőit, családtagjaikat, illetve a meghalt katonák családtagjait fogják támogatni. Mint fogalmazott, bátorságuk példa nélküli a modern történelemben, és az ő ellenállásuk és önfeláldozásuk segített visszaverni az ellenség támadásait az első hónapokban, és nekik köszönhetően tűnhet most már elkerülhetetlennek Ukrajna győzelme.

Épp ezért 25 millió dollárt különít el a klub a város katonáinak, civil védőinek és családtagjaiknak, melyből orvosi kezeléseket, pszichológiai támogatást és egyéb felmerülő igényeket finanszíroznak majd, és egy profi, külső csapat felel majd a költségvetés transzparens felhasználásáért.