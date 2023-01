Szijjártó szerint is „abszolút alkalmas lenne” Budapest olimpiarendezésre, de még semmilyen készülődés nem volt

Az ATV egy sajtótájékoztatón megkérdezte Szijjártó Pétert arról, hogy támogatná-e, hogy a MOB, illetve a főváros megpályázza a 2036-os olimpia rendezési jogát, azt mondta:

„Ami a budapesti esetleges olimpiarendezést illeti, ott semmilyen készülődés, semmilyen döntéshozatal, semmilyen előterjesztés nem volt.”

Arról, hogy Budapest alkalmas helyszín lenne-e olimpiára, azt mondta:

„Én meg vagyok róla győződve, hogy igen, abszolút alkalmas lenne.”

Beszélt arról, hogy 2017-ben „egyesek politikai tőkét gondoltak abból kovácsolni, hogy megfúrják a budapesti olimpia ötletét”. Akkor a 2024-es olimpia rendezési jogára pályázott Budapest, de a Momentum 270 ezer, az olimpiát ellenző aláírást gyűjtött össze a NOlimpia-kampánnyal, és ezután Tarlós Istvánék (tehát Orbánék) visszaléptek.

„Hogy az nekik mennyi politikai tőkét hozott, azt a legutóbbi parlamenti választás világosan megmutatta, tehát lehet, hogy nem kellett volna megfúrni ezt a nagyszerű nemzeti kezdeményezést” – mondta Szijjártó a Momentumról.

„Arról egyelőre semmifajta döntés, általam ismert gondolkodás 0 ebben a minisztériumban – biztosan nincs, hogy 2030-akárhányra pályázhatnánk-e vagy nem” – közölte Szijjártó.

photo_camera Szijjártó Péter nyilatkozik 2021. szeptember 2-án. Fotó: Jure Makovec/AFP

A 2036-os olimpia rendezési jogáról még nincs döntés, de már érdeklődik Egyiptom, Németország, India, Indonézia, Mexikó, Katar, Dél-Korea és Törökország.

Fürjes Balázs államtitkár is arról beszélt, hogy Budapest most „még inkább” alkalmas az olimpiarendezésre, szerinte a MOB-on és Budapesten múlik, hogy mikor pályázunk újra a rendezésre. Pedig épp a kormány épp pár napja jelentette be, hogy Magyarország kisebb szerepet vállal vagy teljesen visszalép a 2024-es női kézi Eb társrendezésétől, annak ellenére, hogy arra a stadionok már készen álltak.