Félt, hogy kivégzik, ezért menekült Norvégiába a Wagner-csoport egykori parancsnoka

Féltette az életét az a Wagner-zsoldos, aki egy befagyott folyón át Norvégiába szökött - írta a The Guardian. A 26 éves Andrej Medvegyev elmondta, hogy Ukrajnában tanúja volt Wagner-harcosok gyors meggyilkolásának, akiket saját parancsnokaik azzal vádoltak, hogy nem engedelmeskedtek a parancsoknak.

Miután elmenekült egységétől, múlt pénteken átlépte a Norvégia határát a Pasvikdalen-völgy közelében, ahol a határőrök letartóztatták és őrizetbe vették. A Wagner-csoport egykori parancsnoka menedékjogot kért. Medvegyev elmondta, hogy egysége többnyire egykori foglyokból állt, akiket „ágyútöltelékként” dobtak be a harcba. Legalább 10 Wagner-katona kivégzéséről tud, akik nem engedelmeskedtek, és személyesen is tanúja volt néhánynak. Elmondása szerint július elején döntött a menekülés mellett, miután a Wagner többször is meghosszabbította a szerződését az ő beleegyezése nélkül.

Közben Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök a belgrádi Happy Televízióban hétfő este arról beszélt, hogy Szerbia befogadott mindenkit, aki Oroszországból érkezett, de nem tisztességes, hogy a Wagner orosz magánmilícia embereket toboroz az országban, és a szerb állampolgárok egyébként sem vehetnek részt külföldi harcokban.

A Wagner zsoldoscsoportot és alapítóját, Jevgenyij Prigozsint évek óta amerikai szankciók sújtják, és Washington az utóbbi időben további erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a Wagner ne tudjon fegyverekhez jutni. Az Egyesült Államokon kívül más nyugati országok és ENSZ-szakértők is számos, afrikai országokban elkövetett jogsértéssel vádolják a Wagner fegyvereseit. Hírszerzési jelentések szerint a csoport több tucatnyi - főleg afrikai - országban aktív.