Zelenszkij tanácsadója nem lesz többé Zelenszkij tanácsadója

„Példát akarok mutatni civilizált viselkedésből. Elvi hibát követtél el, távoznod kell” – ezzel a kommentárral jelentette be a közösségi médiában Olekszij Aresztovics, az ukrán elnök nemzetközileg is ismert, sokat szerepeltetett tanácsadója, hogy felmentését kérte pozíciójából. Aresztovics mellékelte kézzel írott kérelmének fotóját is.

photo_camera Olekszij Aresztovics

A több tucatnyi halálos áldozatot hozó dnyiprói orosz támadás után Volodimir Zelenszkij tanácsadója azt mondta, a lakóházba csapódott hiperszonikus rakétát leszedhette az ukrán légvédelem, ezért is okozhatott súlyos tragédiát. Emiatt a város polgármesterétől a légierő parancsnokáig nagyon sokan tiltakoztak, és bár Aresztovics több lépcsőben és több fórumon próbálta megmagyarázni és korrigálni az álláspontját, ebben nem bizonyult végül sikeresnek. A fejét követelő ukrán nyilvánosság nem kímélte, annak ellenére sem, hogy eddig kifejezetten népszerű volt a lakosság körében.

