Trump összetévesztette a volt feleségével az őt nemi erőszakkal vádoló újságírót

Donald Trump volt amerikai elnök összetévesztette volt feleségét, Marla Maplest és az őt nemi erőszakkal vádoló újságírót, E. Jean Carrollt az ellene zajló tárgyaláson, írja a Guardian, ez pedig döntő lehet a perben, amelyben az ex-elnök egyelőre hevesen tagad minden vádat. Trump eddig többek között azzal védekezett, hogy azért nem erőszakolhatta meg az újságírót,

mert „nem is az esete", sőt, állította, hogy soha nem is találkoztak. A cikk szerint az ügyészségi iratokból kiderül, hogy tanúvallomása közben a volt elnöknek fényképeket mutogattak, az egyiken pedig felismerni vélte volt feleségét, Marla Maples színésznőt, akivel közös gyerekük is született. Csakhogy a képen valójában Carroll volt. A hibát Trump ügyvédje vette észre.

photo_camera E. Jean Carroll 2015-ben Fotó: ASTRID STAWIARZ/AFP

Carroll 2019-ben a New York magazinnak írt cikkében állította, hogy Trump a kilencvenes évek közepén a manhattani Bergdorf Goodman luxusáruház fehérnemű osztályán egy próbafülkében megerőszakolta. A volt elnök válaszul hazugnak nevezte a nőt, és azt mondta, csak az új könyvét akarja eladni azzal, hogy vádaskodik, ráadásul szerinte soha nem is találkoztak. A nő erre bemutatott egy 1987-es fotót, amin együtt szerepel Trumppal, aki szerint azon a képen csak azért láthatók egymás közelében, mert sorban álltak valahova.

Carroll egyébként a tizenhatodik nő, aki szexuális erőszakkal vádolja a volt amerikai elnököt.