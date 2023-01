Kóbor kutyák martak halálra egy futót Bukarestben

Kóbor kutyák martak halálra egy 43 éves, nagybányai születésű, egy bukaresti kutatóintézetben mérnökként dolgozó nőt Bukarestben egy tó partján, ahol éppen futni volt. A környezetvédelmi doktorátussal is rendelkező Ana Oros Daraban rendszeresen sportolt, a bukaresti hegymászóklubnak is aktív tagja volt, és több környezetvédelmi projektben is részt vett. Ő volt az egyik szervezője a Verespatak megmentéséért szervezett maratonfutásoknak is.

photo_camera Kóbor kutyák Bukarestben 2012 februárjában. Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Darabant most ott marták halálra a kutyák, ahol tavaly áprilisban egyszer már megtámadta egy kutyafalka. Akkor súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett. A tavalyi eset után azt mondta, hogy máskor is találkozott a környéken a rátámadó kutyákkal, de amikor egyszerre két falka, 15-20 kutya támadt rá, nem bírt velük, és csak egy arra járó kerékpáros segítségével tudott megmenekülni.

Most, a második kutyatámadásnál senki se volt a közelében. Egy szemtanú ugyan távolról észlelte a támadást, de mire odaért, már nem tudta megmenteni Daraban életét.

Gabriela Firea családügyi miniszter, Bukarest korábbi szociáldemokrata főpolgármestere a 2020-ban megválasztott új városvezetést tette felelőssé a tragédiáért. Facebook-bejegyzésében azt írta, nem lehet véletlen, hogy miután tíz évig nem történtek hasonló tragédiák, 2023-ban ismét falkákba verődött gazdátlan ebek terrorizálják Bukarest egyes elhanyagolt részeit. Azzal vádolta a főváros állatvédelmi felügyeletét, hogy már nem viszi menhelyre, hanem másutt szabadon engedi a lakossági bejelentések nyomán begyűjtött gazdátlan állatokat. (Via MTI)