A belépőjegyek ára mellett 200 forintos vizitdíjat is fizethetnek ezentúl a Lupa-tó strandolói

Eddig sem volt túl olcsó a Budapest tengerpartjaként hirdetett Lupa strand, de még drágább lett kicsivel, ugyanis a budakalászi önkormányzat úgy döntött, belépőjegyenként 200 forintos települési adót kell fizetniük a vendégeknek. A települési adó konkrétan azokat érinti, akik sport, rekreációs, turisztikai, illetve szabadidő eltöltése céljából keresik fel a Budakalász területén található tavakat, és ott valamelyik szolgáltatónál belépőjegyet váltanak.

Ilyen tó csak kettő van Budakalászon: az Omszki, ahol tilos fürdeni, és a wakeboardosok használják, valamint a Lupa, ahol szintén sokáig nem lehetett fürdeni, de 2016-ban a Sziget Fesztivál alapítójaként ismert Gerendai Károly és a videotonos Lakatos Péter üzletember megnyitotta a Lupa Beachet.

A budakalászi képviselő-testület november 30-án egyhangúlag megszavazta az új adót.

Ez a javaslat a romló gazdasági körülményeket hivatott ellensúlyozni. Budakalászon idegenforgalmi adó korábban nem volt, a szálláshelyek kis száma ezt nem is indokolta. Az elmúlt években azonban jelentősen megnövekedett az önkormányzat illetékességi területére látogató úgynevezett ,,egynapos" turisták száma, akik szabadidejüket településünkön töltik. A rendelettervezet célja, hogy adózás alá vonja azon magánszemélyeket, akik településünkre látogatnak, és valamelyik vízparti szolgáltató egységnél belépőjegyet váltanak, vagy bérletet vásárolnak

– indokolta az adóztatást a jegyzőkönyv szerint Göbl Richárd (2011 Egyesület) polgármester.

Az egynapos turisták megadóztatása az olaszországi Velencéből lehet ismerős, ott évek óta vita megy arról, hogy fizetős legyen-e a belépés a városba. Elvileg idén január 16-tól vezették volna be a 3 eurós látogatói díjat, de elhalasztották, mivel a város önkormányzata még nem fogadta el teljes egészében az ezzel kapcsolatos szabályozást.

A 200 forint persze nem 3 euró, de országos szinten talán a Lupa-tó lesz az első strand, ahol a fürdőzők a belépőjegy mellett egy extra különadót is fizethetnek. Kóder György, a helyi Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke lapunknak azt mondta, nem a Lupa Beach ellehetetlenítése a cél, hiszen Budakalász is érdekelt abban, hogy a helyi vállalkozások jól működjenek. Ellenben az infláció az önkormányzatokat is érinti, és a feladatok maradéktalan ellátásához szükséges kiegészítést évek óta kénytelenek saját forrásból, főképp adóbevételekből kigazdálkodni. A 200 forintos adót ő is az idegenforgalmihoz hasonlította, ami a balatoni településeken például éjszakánként 500 forint környékén van.

Megkerestük az önkormányzatot, és bízunk benne, hogy lesz az ügyben valamilyen előrelépés

– mondta lapunknak Gerendai Károly, aki érthetően nem örül a különadónak, még ha azt nem is a cége, hanem a strandolók fogják fizetni. Az extra adó híre ugyanis elriaszthatja a vendégeket. A milliárdos üzletember szerint 2019-ig kiemelkedő eredménnyel zártak, árbevételük akkor 671 millió, a profit 12 millió forint volt. 2020-at már megérezték, akkor 603 millió forintos bevétellel és 10 millió forintos veszteséggel zártak, és 2023-ra is veszteséges üzleti tervvel készülnek.

photo_camera Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A legjobb években 150-170 ezer vendége volt a Lupának, ami a 200 forintos adóval számolva 30 milliót jelent. Idén egyelőre 80 ezer belépővel kalkulálnak. Gerendainak eredetileg nagy tervei voltak a helyszínen, például vízen álló bungalószállodát húzott volna fel, de ezek a beruházási tervek egyelőre fiókban maradnak. Azt mondja, örül, ha nem csődölnek be.

Azt a Magyar Nemzet írta meg 2017-ben, hogy a Sziget Fesztivál korábbi tulajdonosának 118 millió forintot kellett fizetnie a tó mintegy ötödéért. A teljes tó ennél sokkal többe került. Az árajánlatot nem Gerendaiék adták, az önkormányzat ugyanis – hivatalos értékbecslés alapján – ezen az áron hirdette meg az ingatlant. Gerendai Károly a lapnak azt mondta, több év alatt nagyjából egymilliárd forintos beruházásra készülnek, és négy strandot hoznak létre. A fejlesztésre közel 140 millió forint közpénzt is adott a Magyar Turisztikai Ügynökség.