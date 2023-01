Szakértők szerint az ukránok jól teszik, hogy nem adják fel Bahmutot

Az Institute for the Study of War (ISW) elemzői szerint Ukrajna stratégiai szempontból valószínűleg helyesen teszi, hogy nagy erőkkel védi Bahmutot az orosz hadsereggel szemben.

Azt írják, a donecki térségben található Bahmut ugyan önmagában nem különösebben jelentős, de ha az oroszok gyorsan és egyszerűen elfoglalták volna, az ukránok arra kényszerülhettek volna, hogy sebtében vegyenek fel védekező állásokat sokkal kevésbé kedvező területeken. Felhívják a figyelmet arra is, hogy ha az oroszok nagy területeket foglalnának el a környéken, az komoly politikai kockázatot jelentene.

photo_camera Aknamentesítés Bahmutnál Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO/Anadolu Agency via AFP

Az ISW szerint az ukránok hatékonyan szorítják vissza az orosz csapatokat, megakadályozva, hogy különösebb eredményt érjenek el. Az ötödik hónapja tartó offenzíva eddigi legnagyobb orosz sikere egy ukrán léptékkel falunak számító kistelepülés, Szoledar bevétele volt.

Ugyanakkor a szakértők szerint az ukránok azért nem tudtak előnyt kovácsolni a helyzetből, mert a nyugati országok lassan szállítják, vagy visszatartják a nagyobb ellentámadáshoz szükséges fegyvereket.

Az orosz hadsereg szombaton új offenzívát indított Ukrajna déli részén, Bahmuttól nyugatra, a részben megszállt Zaporizzsja megyében. Zaporizzsja jelenti a szárazföldi kapcsolatot Oroszország és a 2014-ben törvénytelenül annektált Krím-félsziget között, a terület megtartása stratégiai érdeke Oroszországnak.