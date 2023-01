Timothy Snyder 15 érve amellett, hogy a világnak ukrán győzelemre van szüksége a háborúban

15 ok, amiért a világnak ukrán győzelemre van szüksége.

Ezzel a címmel írt posztot Substack-oldalán Timothy Snyder, a XX. századi kelet-európai történelmet kutató világhírű történész, a Council on Foreign Relations nevű amerikai külügyi think tank tagja. Snyder egyértelműen amellett érvel, hogy a világnak támogatnia kell Ukrajnát, hogy legyőzze a megszálló Oroszországot.

Az első és legfontosabb ok szerinte az, hogy az embertelenséget meg kell állítani. Amit az oroszok művelnek a megszállt területeken, az népirtással ér fel, így e területek felszabadításával az ukránok életeket is mentenek. A XX. századi kelet-európai tömeggyilkosságok történetéről könyvet is író Snyder szerint ez önmagában is elegendő indok, hogy ukrán győzelemre van szükség, de vannak további fontos okok is.

photo_camera Fotó: VITALII MATOKHA/AFP

A következő pont a nemzetközi jognak megfelelő rend helyreállítása. Ennek alapja, hogy egy ország nem támadhat meg egy másikat, és nem foglalhatja el a területét. Oroszország háborúja nyilvánvalóan illegális,

de a jogrend nem védi meg önmagát,

írja Snyder.

Véget kell vetni a birodalmak korának, szól a harmadik érv. Snyder szerint ez lehet az utolsó háború, amit a gyarmatosító logika alapján indítottak, és ami szerint egy másik ország nem létezik (Vlagyimir Putyin lényegében ezt gondolja Ukrajnáról).

A történész negyedik érve: az EU békeprojektjének megvédése. Snyder szerint Oroszország háborúja nemcsak Ukrajna, hanem az európai országok békés kooperációja ellen is irányul.

A következő pontban Snyder arról ír: a jelenlegi orosz vezetés háborús veresége esélyt adna arra is, hogy a jövőben jogállam legyen Oroszországból. Amíg Oroszország birodalmi háborúkat vív, beleragad az elnyomó belpolitika csapdájába.

Az orosz vereség a zsarnokok presztízsének gyengülését is jelentené.

A XXI. században eddig az autoriter rendszerek kialakulása volt a trend, aminek a putyinizmus volt a modellje és az egyik mozgatórugója is. Ha vereséget szenvednek egy demokratikus országtól, ez megfordíthatja a trendet. A fasizmus az erőről szól, és a vereség az, ami diszkreditálja, mondja Snyder.

Ennek másik oldala: az ukrán győzelem arra is emlékeztetné a világot, hogy a demokrácia a jobb rendszer. Egy olyan ország győzelme lenne, ami megválaszthatja a saját vezetőit egy olyannal szemben, amelyik nem. „Azzal, hogy kockázatot vállalnak a demokráciájuk megvédése érdekében, mindenki mást is emlékeztetnek arra, hogy cselekedni kell a saját demokráciánk védelmében”, írja a hetedik pontban a történész.

Az orosz vereség Snyder szerint egy nagy európai háború esélyét is csökkentené. Ha vereséget szenvednek, kevésbé valószínű, hogy újabb támadást indítanának európai országok ellen.

photo_camera Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP

Ugyanakkor nemcsak Európában, hanem Ázsiában is lenne hatása: Snyder kilencedik pontja szerint az ukrán győzelem Kínának is azt üzenné, hogy egy Tajvan elleni esetleges hadjárat nagyon kockázatos, és bukás lehet a vége.

Az ukrán győzelem a történész szerint az atomfegyverek terjedését is akadályozná. Ukrajna lemondott a saját atomfegyvereiről. Ha viszont vereséget szenved, az más országoknak azt üzenheti: nekik szükségük lesz atomfegyverre, hogy megvédjék magukat.

Snyder szerint azzal, hogy csökken az orosz–nyugati és kínai–tajvani háborúk esélye (előző két pont) és az atomfegyverek terjedésének esélye is (előző pont), összességében az orosz vereséggel az atomháború kockázata is csökkenne.

A Wagner-csoport nyersanyagokhoz is hozzá akar jutni, például a sóbányákhoz Bahmut környékén, hogy ezzel további háborúkat finanszírozzanak. Ha nem sikerül hozzájutniuk, az Snyder szerint további jövőbeni háborúk esélyét is csökkentené.

A háború kimenetele a világ élelmiszer-ellátására is hatással lehet. Ukrajna jelentős élelmiszer-exportőr, Oroszország pedig azzal fenyeget, hogy fegyverként használja az élelmiszert. Ennek megakadályozása Snyder szerint a 13. pont.

photo_camera Timothy Snyder Fotó: CHRISTINE OLSSON/TT News Agency via AFP

Az orosz vereség szerinte felgyorsíthatja a fosszilis tüzelőanyagokról való átállást is. Putyin megmutatta, milyen veszélyeket jelent, ha egy rendszer az ilyen típusú nyersanyagaival tud zsarolni – ennek következménye az lett, hogy felgyorsult a megújuló energiaforrásokra való nyugati átállás. Ez folytatódik, ha Oroszország veszít a háborúban, írja Snyder.

Az utolsó érv szerinte: az ukrán győzelem megerősítené a szabadság értékeit. Ami nemcsak az orosz megszállással szembeni ellenállásról szól (bár most elsősorban arról), hanem a jogról, hogy egy nép eldönthesse, milyen jövőt akar magának.