Csányi állításával ellentétben nem tiltja a nagy-magyarországos molinókat az UEFA partnerszervezete

„Fogalmam sincs, ez teljesen abszurd. Eleve az UEFA kiskönyvében nem szerepelnek konkrét tiltott jelképek, csak általános irányelvek, hogy mire kell figyelni egy nemzetközi mérkőzésen” – mondta Jósa Bálint, a FARE (Football Against Racism In Europe) elnökségi tagja a Magyar Jelennek Csányi Sándor kijelentésére, miszerint az UEFA-nál és a FARE-nél is tiltólistán szerepelnek a nagy-magyarországos jelképek.

photo_camera Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Csányi csütörtökön azt állította, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség kénytelen volt tiltani ennek a jelképeknek a használatát, mert az UEFA újabb zártkapus meccsekkel büntethet. Csányi azt mondta, hogy a nagy-magyarországos molinók tiltása nem hazafiság kérdése, egyetlen céljuk van: elkerülni, hogy a magyar válogatott üres lelátók előtt játssza mérkőzéseit. Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken lemunkásőrözte az UEFA partnerszervezeteként működő FARE-t, „amelynek tagjai azért élnek, hogy feljelenthessenek embereket teljesen agyament módon.”

Jósa a Magyar Jelennek most azt állítja, hogy „a FARE nem döntéshozó szerv, a nemzetközi mérkőzésekre kilátogató ellenőreink legfeljebb javaslatokkal élhetnek az UEFA felé és tevékenységüket is az európai szövetséggel közösen végzik, annak felügyeletével, azt kiegészítve.”

A szervezetnél a vitatott jelképek között szerepel a történelmi Magyarország térképe, de csak akkor, ha más, súlyosabb szimbólumokkal, például nyilaskereszttel, árpádsávos zászlóval, önkényuralmi jelképekkel együtt jelenik meg. „Nem véletlen, hogy az UEFA eddig még egyszer sem büntetett miatta, pedig évtizedek óta gyakori vendég a magyar labdarúgó-válogatott meccsein” - mondta Jósa, aki szerint az MLSZ félreérthető és bizonyos esetekben félrevezető kommunikációja miatt éppen a szurkolók nem tudják, hogy mi is a helyzet a molinókkal.

„Érthető, hogy miért dühösek akár ránk, akár az MLSZ-re, mivel eddig nem sikerült kialakítani a pontos szabályokat. (...) Jó lenne, ha a felek érdemben kommunikálnának egymással, adott esetben az MLSZ, az UEFA, a FARE és a szurkolók képviselői leülnének egy asztalhoz, ahol pro és kontra érveket felsorakoztatva megvitatnák a Nagy-Magyarország szimbólum használatának kérdését.”