Szijjártó lemunkásőrözte az UEFA partnerszevezetét

Szijjártó Péter külügyminiszter szokatlanul éles hangon kelt ki az UEFA egy partnerszervezete, a FARE (Football Against Racism In Europe) ellen. Az ok: nem lehet bevinni nagy-magyarországos molinókat a válogatott meccsekre. Szijjártó azt mondta, a FARE „gyakorlatilag önkéntes munkásőrök szervezete, amelynek tagjai azért élnek, hogy feljelenthessenek embereket teljesen agyament módon". Futballmeccset még soha nem élveztek, történelmi ismereteik pedig nincsenek.

De mi is ez a FARE? Nos, az elmúlt években a magyar válogatottnak többször meggyűlt a baja FARE anonim aktivistáival. Egy 2012-es magyar-izraeli meccsen zsidózást, egy 2015-ös magyar-románon cigányozást és románozást, a 2021-es magyar-portugál Eb-meccsről homofób megnyilvánulásokat jelentettek.

Csányi Sándor MLSZ-elnök 2015-ben maga is elmondta a véleményét a FARE-ról. Szerinte ez egy túlértékelt szervezet az európai futball döntéshozatalában. Ezzel együtt jelentéseiknek megvan a következményük, az elmúlt tíz évben a magyar válogatott számos zártkapus meccset volt kénytelen vívni - és nem csak a Covid miatt.

És hogy jönnek ide a nagy-magyarországos molinók? A Magyar Labdarúgó-szövetség kénytelen volt tiltani ennek a jelképeknek a használatát, mert az UEFA újabb zártkapus meccsekkel büntethet. Csányi elmondta: a nagy-magyarországos molinók tiltása nem hazafiság kérdése, egyetlen céljuk van: elkerülni, hogy a magyar válogatott üres lelátók előtt játssza mérkőzéseit.

És most vissza Szijjártó pénteki sajtótájékoztatójához. A külügyminiszter szerint az „amit itt Nagy-Magyarországként írunk le, az történelmi tény, az nem revizionizmus, nem a szomszédaink fenyegetése, nem nacionalizmus”. Példaként gyerekei történelematlaszát hozta fel, amiben vannak nagy-magyarországos térképek. „A Dunakeszi Városi Sportegyesület következő mérkőzésén a FARE-ellenőr kitépeti majd minden gyerek történelematlaszából ezt a képet?” - tette fel a kérdést.