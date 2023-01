Ártalmasnak tartja a DK a debreceni akkumulátorgyár ellen kezdeményezett népszavazásokat

Az LMP, a Momentum és a Mi Hazánk is kezdeményezett már népszavazást a Debrecenbe tervezett kínai akkumulátorgyár ellen, de a Demokratikus Koalíció debreceni képviselője, Varga Zoltán az ATV-nek azt mondta, nem támogatja ezeket:

„Aki most népszavazást kezdeményez itt Debrecen városában, az egyszerűen politikai pártként nem tesz mást, mint árt ennek az ügynek. Hiszen tudjuk nagyon jól, hogy amire ez a népszavazási kezdeményezés, ha átmegy, akkor ez a gyár már bőven épülni fog.”

photo_camera Varga Zoltán a parlamentben Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Igaz, a Debreciner már tavaly augusztus közepén is megkérdezte a témával kampányoló Vargát, hogy nem terveznek-e népszavazást a CATL gyára ellen, de a DK-s képviselő akkor csak azt mondta, hogy a Fidesz ellehetetlenítette a népszavazás intézményét, majd zt ígérte, a DK mindent megtesz azért, hogy a helyiek tisztán lássanak az ügyben, szakembereket fognak megkérdezni, valószínűleg konferenciát is szerveznek, kikérik a beruházás minden dokumentumát, köztük a hatástanulmányokat is, azt azonban nem tudta megmondani, hogy kezdeményeznek-e népszavazást. A pártnak van egy környezetvédelmi árnyékminisztere is, aki egyben a Nagy Fal Magyar–Kínai Barátság Egyesület elnöke is, de eddig Oláh Lajos sem exponálta magát a akkuügyben.

Faluvégi Balázs, a társadalom és környezettudatos befektetések szakértője az RTL-nek arról beszélt, hogy a kínai CATL most átadott türingiai üzemhez képest a Debrecenbe tervezett gyár a tervek szerint hétszer többet termelne, háromszor nagyobb lenne, és három és félszer annyian dolgoznának benne. Ez pedig több kockázattal is jár.