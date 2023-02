A drónok és a műholdak korában miért pont egy ballont küldene kémkedni bárki?

Amióta csütörtökön elterjedt, hogy az amerikaiak szerint kínai hőkémballon repülhetett be az amerikai légtérbe, pont ott, ahol az amerikai interkontinentális rakéták silói is vannak, sokakban vetődhetett fel a kérdés, hogy a drónok és kémműholdak korában miért pont egy olyan technológiát bevetve kémkednének az amerikai nukleáris csapásmérő erő után, mely lényegében már a francia forradalom előtt is létezett.

photo_camera A kínai hőkémballon, akarom mondani véletlenül az USA fölé sodródott, főleg meteorológiai célú léggömb Montana államban, az amerikai rakétasilók közelében. Fotó: Chase Doak/Chase Doak via REUTERS

Bár az amerikai légtérbe behatolt, vagy a kínai külügy magyarázata szerint a kiszámíthatatlan széljárás miatt bekeveredett ballon képességeiről sejtésünk sincs - a kínaiak szerint "főleg" meteorológiai célokat szolgál -, az amerikaiak ebben annyira kételkednek, hogy még külügyminiszterük, Antony Blinken is elhalasztotta hétvégi kínai útját. Talán azért is, mert amúgy az amerikai védelmi minisztérium maga is komolyan fontolgatja, hogy kémballonokkal bővítse globális megfigyelőhálózatát.

Ezek a modern, héliumgázzal töltött ballonok 24-37 kilométer magasságban repülve kívül esnek a legtöbb légvédelmi rendszer hatótávolságán. Előállítási költségük elenyésző más légi megfigyelőeszközökéhez képest - bár ezt nagyban befolyásolja, hogy milyen megfigyelőeszközökkel szerelik fel őket. További előnye, hogy kimondottan lassú, így tökéletesen alkalmas egy terület tartós megfigyelésére is - szemben a műholdakkal, melyek kötött orbitális pályán mozognak.

De a BBC által megszólaltatott Kína-szakértők szerint most nem ilyen megfontolások állhatnak a kémballon missziója mögött. Benjamin Ho, a szingapúri S Rajaratnam Nemzetközi Tanulmányok Iskolája Kína-szakértője szerint a kínaiaknak más eszközeik is volnának az amerikai infrastruktúra felderítésére, így az, hogy pont egy vizuális megfigyeléssel is felfedezhető ballont küldtek az USA fölé, önmagában is üzenetértékű. "A ballon jelzés volt az amerikaiaknak, egyben arra is kíváncsiak voltak, hogy az amerikaiak mit reagálnak" - mondta, vagyis azt se lehet kizárni, hogy egyáltalán nem volt ellenükre a ballon felfedezése.

"Épp az volt az egész lényege, hogy felfedezzék" - vélekedett Arthur Holland Michel, az Etikus Nemzetközi Kapcsolatok Carnegie Tanácsa szakértője. "Kína talán annak demonstrálására használta az esetet, hogy képes szofisztikált megfigyelőeszközöket bejuttatni az amerikai légtérbe a további súlyos eszkaláció veszélye nélkül. E tekintetben a ballon elég ideális választás" - mondta. (Via BBC)