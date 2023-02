Donáth Anna visszatérése: Ezek a szorongás évtizedei, radikálisan mást kell csinálni

„Jövőértékelő” beszéddel tért vissza a nyilvánosság elé Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője, aki azt mondta: teljesen máshogy kell politizálnia az ellenzéknek, mert így csak a rendszert legitimálják.

Donáth Anna májusban jelentette be, hogy nem indul újra a pártelnöki posztért, gyereke születésével pedig szünetet tartott a nyilvános szereplésekben is, csak publicisztikákkal jelentkezett időnként. Ennek ellenére a legtöbben továbbra is őt tekintették a Momentum vezetőjének, nem az elnökké választott Gelencsér Ferencet - ez Soproni Tamás például nyilvánosan ki is mondta. Az elmúlt hetekben a párt aztán Donáth-sziluettes plakátkampányt húzott fel a visszatérés előkészítésére, és arról beszéltek újságíróknak: lecsavarják a parlamenti munkát, hogy ehelyett máshogy politizáljanak.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Donáth Anna szombati visszatérő beszédében azt mondta, az elmúlt hónapokban a legfontosabb feladata az anyaság megélése volt, most mégis itt van, mert „szembejött a valóság”. Amikor fia szemébe néz, az jut eszébe, hogy ő is itt fog felnőni, és hogy milyen jövő vár rá.

Érzi a szorongást, és ez minden eddiginél jobban felkavarja, mondja Donáth Anna, aki emlékszik, milyen volt lefagyni a választás éjszakáján. Szerinte a szorongás évtizedeit éljük. Míg a szüleink optimistán tekintettek a jövőbe, mi egyre reménytelenebbnek látjuk a jelent és kiszámíthatatlannak a jövőt.

Arra jutott: az ellenzéknek radikálisan máshogy kell politizálnia, mint eddig. Le kell szállni a régi ellenzéki vonatról, ami csak újabb kétharmadokhoz vezet - mondta. „Megszokott beidegződésekkel, manírokkal csak a probléma része maradunk.”

A politikában nincs messiás, nem lehet csodát ígérni, csak munka van - mondta el többször is, és kifejezetten a DK-nak is üzent azzal, hogy „aki a kormány idő előtti leváltását ígérgeti, az hazudik, reggel, éjjel meg este”.

Az ellenzéki összefogás időszakáról azt mondta: a választási rendszerből adódott az összefogás kényszere, de ők maguk is „letértek az útról”. Szerinte

rossz kompromisszumokba mentek bele,

az ellenzéki egység megőrzése fontosabb volt az igazságuknál,

és nem vállalták fel a szükséges konfliktusokat.

„Elsodortak minket az ellenzéki politika rossz beidegződései” - mondta. (Szombaton Ungár Péter, az LMP társelnöke arról beszélt, az ellenzéki összefogás halott.)

Ennek a rendszernek vége lesz, mert hazugságokra épül. Minden, ami hazugságra épül, egyszer összeomlik. Nem tudhatjuk, hogy mikor, de szerinte minél erőszakosabb a rendszer, annál biztosabb, hogy össze fog omlani. Arra kell készülni, hogy mi lesz utána, mert úgy lehet közelebb kerülni a rendszer bukásához, ha hiteles jövőképet tudnak felvázolni.

Ehhez Donáth Anna szerint:

„másképp kell bánnunk egymással”: segíteni kell azoknak, akiknek az állam nem segít,

„új szövetséget kell kötni politikusok és civilek között”

és „meg kell tervezni a jövő Magyarországát”.

Azt akarja, hogy a fia már olyan országban élhessen, ahol a tanár a társadalom egyik legmegbecsültebb tagja, anyagi értelemben is. „Munkaalapú gazdaság helyett emberközpontú gazdaság kell.”

„A klímaváltozás olyan kihívás, ami megköveteli, hogy eköré szervezzük a politikánkat” - mondta, még akkor is, ha „egy nemzetnek egyedül kevés esélye van a klímakatasztrófa elkerülésére”.

A nemzetközi helyzetet így értékelte:

A világ országai újra tömbökbe tömörülnek, látnunk kell, hogy hol állunk, ki kell mondani, hogy a nyugati blokkban van a helyünk. Ettől még kritizálhatjuk a nyugati intézményeket, a nyugati hatalmak működését. Az egyre növekvő vagyoni különbségek problémájával foglalkozni kell, ugyanakkor Európa alapvető értékeit nem kell megkérdőjelezni, ami szerinte szabadság, szolidaritás, liberális demokrácia.

A háború ügyében azt mondta:

Létfontosságú, hogy Ukrajna megnyerje a honvédő háborúját, szomszédunk a Nyugat szövetségese legyen, nem egy orosz bábállam, ez nemzeti érdek. Nemzeti érdek, hogy a Nyugat megértesse Oroszországgal: súlyos következményei vannak, ha egy szuverén államot lerohannak.



A beszédet azzal zárta, gyors sikereket nem tud ígérni, csak őszinteséget.