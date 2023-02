Kellene aggódnunk azon, hogy a madárinfluenza az emberhez is eljut a nyérceken keresztül?

Ugye mindenkinek megvannak a dániai zombinyércek, amikről már a koronavírus-járvány első hulláma alatt kiderült, hogy nemcsak elkapni tudják a covidot, de az embereket is meg tudják fertőzni vele? Akkor, hogy megállítsák a további fertőzéseket, a covidos nyérceket halomra ölték, majd eltemették, csak épp nem túl mélyre, aminek következtében az állatok tetemei az oszlás közben keletkezett gázok miatt felpuffadva a felszínre emelkedtek, beszennyezve ezzel a talajvizet is. Viszonylag nagy volt rá az esély, hogy ez a kedves történet, ha nem is pont ebben a formában, de megismétlődik a közeljövőben. A különbség csak annyi, hogy a nyérceket most – pontosabban 2022 októberében – nem Dániában, hanem Spanyolországban mészárolták le, és nem a koronavírus, hanem a madárinfluenza, pontosabban a H5N1 miatt, illetve hogy most nem volt semmi zombiszerű felszínre visszamászás. Van viszont más, ami miatt egy picit el lehet kezdeni aggódni. De tényleg csak egy picit.

Mert a spanyolországi nyércek esetében most nem az esetleges zombisodás vagy a talajvízszennyezés volt a legriasztóbb, hanem az, hogy ezek a szőrös kis emlősök egy olyan vírussal fertőződtek meg, amely korábban túlnyomórészt madarakat fertőzött csak. Ez pedig azt jelenti, hogy a jelenlegi madárinfluenza-járványt okozó H5N1 vírustörzs elkezdhetett alkalmazkodni az emlősök szervezetéhez is.

Az Egyesült Királyságban az elmúlt két évben egyre több vadon élő madár fertőződött meg: a Guardian cikke szerint tavaly télen például 16 000 lúd pusztult el, a nyáron pedig az Egyesült Királyság egyetlen rózsás csér kolóniájának több mint negyede pusztult el, ahogy a shetlandi Foula szigetén is elpusztult 1500 nagy halfarkas, a világon élő összes halfarkas 4 százaléka. De jelentések szerint baglyok és fajdok is megfertőződtek már, feltehetően annak köszönhetően, hogy olyan egereket kapnak el, amelyek baromfitelepeken élnek. Itt érdemes megjegyezni, hogy ezeket a rágcsálókat nem feltétlenül érinti a vírus, viszont hordozhatják azt. De az biztos, hogy a madárinfluenza ezen törzse megfertőzött már nyérceket, sőt rókákat is.

Bár korábban is történtek már esetek, amikor emlősökben, sőt emberben is kimutatták a madárinfluenzát, mivel az nem terjedt túl könnyen – pontosabban a jelek szerint egyáltalán nem képes egyik emberről a másikra terjedni –, nem állt fenn a veszélye annak, hogy világjárványt okozzon.

És akkor most jön a „de”. Ahogy Zeynep Tufekci hálózatkutató írja a New York Timesban, „a dolgok változnak”, és a vírus, amely a kilencvenes évek vége óta viszonylag sokszor okozott járványt a baromfik körében, egyre több vadon élő vándormadarat fertőz meg. Ez lehetővé teszi, hogy a vírus egyre szélesebb körben, akár emlősöket is megfertőzzön. Utóbbi pedig, ha nem is azonnal és nem is gyorsan, de növeli a kockázatot, hogy a H5N1 a madaraktól az emlősökön keresztül az emberekhez is eljusson, majd közöttük is elkezdjen terjedni.

Még mielőtt bárki pánikba esne: az emberekre jelentett kockázat továbbra is alacsony. Zeynep Tufekci viszont (aki a koronavírusról szóló írásaiért Pulitzer-díjra is jelöltek) arról is ír, hogy a vadon élő madarak közvetítőként működnek a H5N1 terjesztésében, a vírus egyre több emlőshöz juthat el, vagyis csak idő kérdése, hogy mikor jut el a szorgos mutálódásban odáig, hogy emberről emberre is terjedjen.

Ehhez persze érdemes rögtön hozzátenni azt az elsőre megnyugtatónak tűnő tényt, hogy 2006-ban a tudósok már rájöttek, hogy a H5N1 alapvetően azért nem terjed könnyen az emberek között, mert mélyen a tüdőben telepszik meg, ahonnan nem tud csak úgy másokat megfertőzni. Viszont arra már akkor is figyelmeztettek, hogy egy esetleges mutálódás során, ha a vírus úgy fejlődik, hogy a tüdő legmélye helyett inkább a felső légutakban telepszik meg, már könnyebben terjedhet a levegőben, vagyis jelentősen megnő az esélye az emberről emberre való fertőzésnek, azzal pedig egy újabb világjárvány kitörésének.

Na és itt jutunk el a lényeghez, vagyis ahhoz, hogy a nyércek felső légutai erősen hasonlítanak az emberekéhez, nem véletlen, hogy a légúti vírusokkal kapcsolatos kísérletek során görényekkel dolgoznak a kutatók - erre Tufekci külön is kitér. És nem véletlen az sem, hogy a cikk elején felhoztam példának a dániai zombinyérceket. Mert ha csak egyetlen, nyércfarmon dolgozó, és egyébként influenzában szenvedő ember kapja el az állatoktól a H5N1-et, az elég lehet egy világjárvány kirobbanásához. A koronavírus-járvány elején, a dániai farmokon élő nyércekben már jóval azelőtt mutálódott a koronavírus, hogy annak bármilyen új variánsa megjelent volna az emberek között, a nyércekben mutálódott vírus viszont könnyedén terjedt át az emberre is.

Jó hír viszont, hogy létezik vakcina, igaz, nem elég nagy számban ahhoz, hogy egy esetlegesen kitörő világjárványt könnyedén kezelni tudjunk vele – bár a világjárvány kialakulására továbbra is viszonylag csekély az esély. Ami biztos, hogy az elmúlt hónapok eseményeit látva valószínűleg időben el fog kezdődni a vakcinák tömeggyártása, vagyis most mindannyian fellélegezhetnénk, de mint egy rossz filmben, itt is van egy újabb csavar.

Jelesül, hogy Zeynep Tufekci cikke szerint egy kivételével az összes ilyen vakcinát úgy állítják elő, hogy minden egyes adagot tojásban keltetnek. Mármint tyúktojásban. Vagyis annak az állatnak a tojásában, amit előszeretettel és könnyedén fertőz a H5N1. Egyetlen vállalat létezik, ahol nem tojás segítségével állítják elő a H5N1 vakcinát, ez a cég azonban arra számít, hogy ha lesz is világjárvány, akkor hat hónapon belül mindössze 150 millió adag oltást tudnának legyártani, ami a világon élő közel nyolcmilliárd emberhez képest aprócska szám.

Ahogy a New York Times-cikkben írja a szerző, az influenza elleni oltások készletezésével az egyik legnagyobb probléma az, hogy ezek a vakcinák idővel veszítenek hatékonyságukból, mert az újabb és újabb variánsok megjelenésével újabb és újabb vakcinák előállítására van szükség. Az amerikai kormány ezért sem hoz létre nagyobb készletet a vakcinákból, mert attól tartanak, hogy a tárolt vakcinák egyrészt idővel lejárnak, másrészt nem feltétlenül lesznek hatékonyak egy esetleges világjárvány kitörése során az aktuális vírustörzsekkel szemben. Igaz, közben szakértők szerint a régebbi vakcinák is nyújthatnak némi védelmet a súlyos vagy akár halálos kimenetelű megbetegedésekkel szemben. Utóbbira jó példa, hogy a 2004-ben és 2005-ben előállított H5N1-vakcinák képesek voltak megvédeni a görényeket a 2014-es vírussal szemben. Egy 2006-os vizsgálat szerint pedig a korábbi H5N1 vakcinák amerikai készletének 80 százaléka még az egyéves szavatossági idő lejárta után egy évvel is hatásos volt. Sőt, egy 2019-es tanulmány szerint a 2004-ben gyártott H5N1 vakcinák még 12 évvel később is hatásosak voltak.

Egy esetleges világjárvány kitörésének megelőzésében segíthetne az is, ha engedélyeznék, hogy az egészségügyi dolgozók, illetve a baromfitelepeken – valamint a sertés- és most a nyércfarmokon – dolgozók is beoltathassák magukat. Ez nemcsak az esetleges terjedés megelőzésében, de abba is segíthetne, hogy információkat és adatokat kapjunk a vakcinák biztonságosságáról, hatékonyságáról.

De még az is segíthetne, ha a legtöbb embert, különösen a baromfi- és sertéstelepeken dolgozókat beoltanák a „szimpla” influenza ellen. Mert ha a világon kevesebb influenzás megbetegedés lenne, kevesebb lenne a H5N1-vírus számára a terjedést és a mutálódást elősegítő influenzás gazdatest.

Szóval a megoldást leginkább a megelőzésben kell keresni. A tyúkok, pulykák, sőt akár a sertések, illetve az ilyen állatokkal teli telepen dolgozók beoltásában, illetve ahogy a Qubit vonatkozó cikkében is írják, a nyércfarmok megszüntetésében és bezárásában. Még akkor is, ha ez további nyércek tömeges leölését jelenti, bár érdemes tudni, hogy ezeket az állatokat hat hónapos korukban egyébként is leölik a bundájukért. Az előbbieken túl pedig a legfontosabb az lenne, hogy minél előbb és minél több helyen fejlesszenek nem tojásalapú vakcinákat.