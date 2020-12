A zombinyércek visszavágnak: a talajvizet is beszennyezhették a covid miatt lemészárolt állatok

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

December 11. van, de még mindig tartogat újabb fordulatokat a dániai nyércek bő öt hete indult sztorija. A nyércek, mint az már a járvány első, tavaszi hullámában kiderült, nemcsak elkapni tudják a koronavírust, hanem megfertőzni is azzal az embereket. Ez önmagában is elég nagy baj, de társul azzal is, hogy a nyércek szervezetében a vírus mutálódhat, így amikor embereket fertőznek meg, új vírusvariánsokat terjeszthetnek. Dániában találtak is november elején 214 embert, akiket már a nyércekben kifejlődött variáns fertőzött meg.

A problémára adott volt egy egyszerű, ám brutális megoldás. Le kell vágni az állatokat. Ez nem csupán a kis menyétféléknek tragikus, bár vitathatatlan, hogy a legrosszabbul ők járnak vele. De dán nyérctenyésztők több generációjának munkája is kárba vész a kiirtásukkal.

Lett is ebből botrány, kezdve azzal, hogy a kormány nagy igyekezetében gyakorlatilag törvényellenesen mészárolta le tömegesen a nyérceket. Ebbe már bele is bukott a dán mezőgazdasági miniszter, Mette Frederiksen miniszterelnököt pedig annyira megérintette a nyérctenyésztők keserű sorsa, hogy élő, egyenes adásban sírta el magát egy nyércfarmon. Aznap amúgy éppen az volt a hír, hogy a lemészárolt, de csak sekély hantba temetett nyércek újra feljöttek a felszínre.

Bomlásuk során az állatokban gázok termelődtek, a tetemükre hordott vékony földréteg meg nem tudta megakadályozni, hogy a gázoktól felfúvódva ne törjenek a felszínre.

Az hagyján, hogy ez mennyire gusztustalan, de közben egy másik problémára is fényt derített. A sekély hantokat a vízbázishoz közel ásták, így felvetődött az aggály, hogy a nyérctetemek a vízbázist is beszennyezhették. Ez a gyanú azóta csak fokozódott. Egy helyi rádióadó, a Radio4 jelentése szerint a környezetvédelmi hatóság tanulmánya alapján valóban beszennyezhették a nyérctetemek a talajvizet, vagyis ha koronavírusosak voltak, a vírus, amely talán mutálódott is a szervezetükbe, a vezetékes vízbe is bekerülhet.