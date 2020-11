Most éppen exhumálni akarják a Dániában lemészárolt és tömegsírban eltemetett nyérceket

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Hihetetlen, de újabb fordulat van a dán nyércsztoriban. Az országban több millió nyércet vágtak le, mint utóbb kiderült, törvénytelenül. Ebbe belebukott a dán mezőgazdasági miniszter. De nem is ez volt a sztori eddigi legdrámaibb fordulata, azt vitathatatlanul az a pillanat érdemli ki, amikor a levágott és elföldelt nyércek sorra kezdtek előbukkanni a földből. Mint kiderült, a tetemeiket csupán egy méter mélyen hantolták el, így azok a bomlás közben keletkező gázoktól felfúvódva utat találtak a felszínre.

Most pedig az ellenzék az eddig elföldelt nyércek exhumálását követeli, mert a tetemeket nem csupán sekély, de vízbázishoz nagyon is közeli sírhantban földelték el. Vagyis attól tartanak, hogy a lebomló állatokból a bennük kifejlődött, az emberekre is veszélyes koronavírusmutáció az ivóvízbe kerülhet.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök élő adásban sírta el magát. Fotó: MADS NISSEN/AFP

Közben Mette Fredriksen dán miniszterelnök egy nyércfarmot felkeresve csütörtökön élő egyenes adásban sírta el magát, miután meghallgathatta, hogy hogyan tette tönkre az egész akció egy nyérctenyésztő család két generációját. "Itt állunk ét generáció nagyon képzett nyércfarmerrel, apával és fiával, akik nagyon-nagyon rövid időn belül elvesztették életük munkáját. Ez érzelmileg nagyon megterhelő nekik. Elnézést, nekem is" - mondta könnyeit törölgetve. (Via BBC)