Minden eddiginél nagyobb ütemben esnek el az orosz katonák Ukrajnában

Az ukrán hadsereg adatai alapján az idei február az eddigi legvéresebb hónapja a háborúnak azóta, hogy Oroszország közel egy éve, 2022. február 24-én széleskörű támadást indított az országban. Adataik szerint naponta átlagban 824 orosz katona vesztette életét februárban. Az ukrán adatokat értékelve a brit védelmi minisztérium azt írta, hogy a pontos számokat lehetetlen megerősíteni, de az azok által jelzett trendek "valószínűleg pontosak".

A halálos áldozatok számának megugrása egybeesik azzal, hogy az orosz hadsereg intenzívebb támadásba kezdett. Egyrészt a bahmuti fronton is új erőket vetettek be az elmúlt hetekben, másrészt Luhanszk és Harkiv megyék határán is támadást indítottak. Olekszij Danilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára szerint ez a támadás már a beharangozott nagy orosz offenzíva, csak éppen nem pont úgy alakul, ahogy azzal Moszkvában számoltak.

Az ukrán kormány egy ideje már azt jósolja, hogy Oroszország nagyszabású offenzívát indíthat, Olekszej Reznyikov, a távozó védelmi miniszter a múlt héten azt tippelte, hogy a támadás a háború évfordulóján, február 24-én indulhat. (Via BBC)