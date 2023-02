Videó a viperás antifasiszták elfogásáról

A rendőrség információi szerint négy támadás történt Budapesten, ezek során férfiakból és nőkből álló társaság rontott rá hátulról emberekre, és különféle eszközökkel összeverték őket. Összesen nyolc embert bántalmaztak, közülük hárman súlyos, öten könnyű sérüléseket szenvedtek. A budapesti rendőrök az első bűncselekményt követő 48 órán belül négy feltételezett elkövetőt elfogtak.

A rendőrség közzétett két videót, az egyiken egy szélsőjobboldali szimbólumokat viselő férfi és a gyanúsítottak láthatók egy buszon:

A másikon a gyanúsítottak elfogása látható:

A nyomozás részleteiről Nyerges Béla, a BRFK Nyomozó Főosztály osztályvezetője tartott sajtótájékoztatóról itt írtunk. A rendőrség beszámolója a támadásokról:

„Az első támadás 2023. február 9-én 11 óra körül történt V. kerületi Fővám téren, ahol két lengyel állampolgárságú férfit és egy nőt vertek meg. Másnap 12 óra 30 perc körül a XI. kerületi Gazdagréti téren ütöttek le egy munkahelyére tartó férfit. Ugyanezen a napon 23 óra 30 perckor az V. kerületi Bank utcában támadtak meg egy középkorú magyar párt, majd február 11-én 0 óra 30 perc körül az I. kerületi Mikó utcában bántalmaztak egy német párt. Az elkövetők ugyanazt a módszert használták: hátulról támadtak, majd teleszkópos fémrudakkal és más eszközökkel ütlegelték áldozataikat, akiket paprika-spray-vel is lefújtak. A rendelkezésre álló adatok szerint az áldozatokat ruhájuk alapján választhatták ki a tettesek, akik tömegközlekedési eszközökön követték őket, majd egy alkalmasnak ítélt helyen hátulról rontottak rájuk. A sértetteket látszólag mindössze annyi kötötte össze, hogy terepmintás vagy katonai jellegű ruhadarabokat, esetleg bakancsot viseltek. Egy-egy támadásban közvetlenül hatan-nyolcan vettek részt közvetlenül, de a térfigyelő kamarák felvételei szerint a tágabb elkövetői kör ennél több emberből állhatott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy 24 főből álló nyomozócsoportot alakított, és hajtóvadászatot indított az elkövetők után. A nyomozócsoport munkáját a kerületi rendőrkapitányságok és további egységek segítették. A hajtóvadászat eredményeként a fővárosi rendőrök 2023. február 11-én délután felismertek három feltételezett tettest, akiket a VI. kerület, Teréz körúton fogtak el. A 29 éves német állampolgárságú férfitől és 26 éves német állampolgárságú nőtől, valamint 38 éves olasz állampolgárságú nőtől teleszkópos fémrudakat, gumiborítású kalapácsot, valamint gázspray-t foglaltak le. A német férfit és az olasz nőt közösség tagja elleni erőszak bűntett, a német nőt közösség tagja elleni erőszak bűntett előkészülete miatt gyanúsítottként hallgatták ki a BRFK Nyomozó Főosztályán. A jelenlegi adatok szerint antifasiszta nézeteket valló gyanúsítottak megtagadták a vallomást, a rendőrök őrizetbe vették őket.

A széleskörű adatgyűjtésnek köszönhetően még egy feltételezett elkövetőt azonosítottak; a 42 éves, magyar állampolgárságú, szintén antifasiszta nézeteket valló nőt lakásán fogták el, majd őt is közösség tagja elleni erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki és vették őrizetbe. A BRFK nyomozói előterjesztést tettek valamennyi gyanúsított letartóztatásának indítványozására. Az eljárás során a Budapesti Rendőr-főkapitányság együttműködik a külföldi hatóságokkal. A nyomozócsoport tovább dolgozik a további elkövetők azonosítása és felkutatása érdekében.”

Szombaton több száz rohamrendőr választotta el az antifasisztákat és a szélsőjobboldaliakat a Becsület napján. 1997 óta a hungarista mozgalmak ezen a napon minden évben megemlékeznek a német és magyar csapatok 1945-ös kitörési kísérletének évfordulójáról, de idén a Budai Vár területére meghirdetett szélsőjobboldali eseményeket a rendőrség napokkal korábban betiltotta, mondván „a gyülekezés helyszíne olyan országos jelentőségű történelmi emlékhely, illetve időpontja olyan nap, ami a nemzetiszocialista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök áldozataira emlékeztet”.

A szélsőjobboldali Vadhajtások igyekszik a Szikra mozgalomra és parlamenti képviselőjére, a párbeszédes Jámbor Andrásra, illetve a Mérce nevű baloldali lapra tolni az antifasiszta erőszak szervezését, amire Jámbor András így reagált: „Aki ismeri az én munkásságomat, vagy a Szikráét, az tudja, hogy elítéljük az erőszak minden formáját. Így elítéljük a hétvégén elkövetett erőszakos támadásokat is, legyenek azok antifa vagy náci támadások, melyek egyébként a Halászbástyánál békésen tiltakozó tagjainkat is érték. Hazudozhat erről a Fideszhez és a Mi Hazánkhoz kötődő média, de mi soha nem támogattuk, és soha nem is fogjuk támogatni, az erőszakos akciókat. Ezért is állunk elébe Tényi István feljelentése nyomán bármilyen hatósági vagy titkosszolgálati nyomozásnak.”

Szombaton egyébként a Széll Kálmán téren egyszerű járókelőket is összevertek szélsőjobboldaliak, vélhetően azért, mert antifasisztáknak hitték őket. A rendőrség abban az ügyben garázdaság és súlyos testi sértés gyanúja miatt nyomoz.