Szikra Mozgalom: Semmi hősies nincs abban, hogy aktivisták idejönnek Nyugatról, kiélik az agressziójukat, majd hazamennek a következmények vállalása nélkül

Közleményben reagált a Szikra Mozgalom arra, hogy a napokban kormánypárti és szélsőjobboldali lapokban is az jelent meg, hogy ők szervezték volna Budapestre azokat a külföldi antifasisztákat, akik aztán embereket vertek össze a fővárosban.

A rendőrség információi szerint négy támadás történt Budapesten, ezek során férfiakból és nőkből álló társaság rontott rá hátulról emberekre, és különféle eszközökkel összeverték őket. Összesen nyolc embert bántalmaztak, közülük hárman súlyos, öten könnyű sérüléseket szenvedtek.

Mint a közleményben írják, mozgalmuk az erőszak minden formáját elítéli, és elítélik a február 11-én Budapesten történt támadásokat is, függetlenül az elkövetők személyétől és motivációjától.

„Mi soha nem vettünk részt és a jövőben sem fogunk részt venni erőszakos akciókban. A Várban szombaton tartott tüntetésen a Szikra tagjai békésen, a rendőrök által biztosított területen vettek részt. Semmilyen formában nem támogatunk fizikai erőszakkal járó támadásokat, melyek egyébként a Halászbástyánál tartott demonstráció során tagjainkat is érték. Mindezek fényében állunk elébe Tényi István feljelentése nyomán bármilyen eljárásnak vagy titkosszolgálati nyomozásnak.

A “Becsület napja” nem szól sem a becsületről, sem a hazafiasságról, hiszen a kiugrási kísérlet során a náci vezetés saját bőrét nem kockáztatva golyófogóként küldte a biztos halálba több ezer magyar honfitársunkat. A fasizmus relativizálásának minden formáját elítéljük, ezért vettünk részt a szombati tüntetésen.

Az általunk nem ismert, a sajtóhírek alapján külföldi elkövetők erőszakos akcióját elítéljük. Semmi hősies nincs abban, hogy aktivisták idejönnek Nyugatról, kiélik az agressziójukat, majd hazamennek a következmények vállalása nélkül. A fasizmus relativizálása mellett az erőszak relativizálása sem elfogadható. Az elkövetők személyazonosságát és motivációját a hatóságok feladata kideríteni, bízunk a Rendőrség munkájában.

A sajtóban megjelent, a Szikra Mozgalmat ért alaptalan vádakat visszautasítjuk, ezen sugalmazások célja nem más, mint az uszítás és még több erőszak provokálása az országban. Előbbiek kapcsán vizsgáljuk a jogi lehetőségeket.” – zárul a közlemény.

Mint korábban írtuk, a szélsőjobboldali Vadhajtások nemcsak a Szikra Mozgalomra, de parlamenti képviselőjükre, a párbeszédes Jámbor Andrásra, illetve a Mérce nevű baloldali lapra tolni az antifasiszta erőszak szervezését, amire Jámbor András így reagált: „Aki ismeri az én munkásságomat, vagy a Szikráét, az tudja, hogy elítéljük az erőszak minden formáját. Így elítéljük a hétvégén elkövetett erőszakos támadásokat is, legyenek azok antifa vagy náci támadások, melyek egyébként a Halászbástyánál békésen tiltakozó tagjainkat is érték. Hazudozhat erről a Fideszhez és a Mi Hazánkhoz kötődő média, de mi soha nem támogattuk, és soha nem is fogjuk támogatni, az erőszakos akciókat.”