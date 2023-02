Hogy jutottunk odáig, hogy a Magyar Nemzetben már a történelem „legembertelenebb zsarnokságának” és a gonosz birodalmának nevezik az Európai Uniót?

Elég régóta követem hol kisebb, hol nagyobb lendülettel a fideszes pártsajtót, így már jó ideje feltűnt, hogy egy-egy témában mennyit radikalizálódott a párt körüli médiaudvar nyelvezete. A „folyamatosan durvul a közbeszéd” ezeréves toposz, amit valószínűleg azóta szokás felemlegetni, amióta egyáltalán létezik közbeszéd, mégis, a fideszes média hangsúly-eltolódásai egyértelműnek tűnnek.

Az egyik, számomra lehetségesnek tűnő magyarázat erre, hogy mivel ezekről a felületekről az érdemi vita és az esetleges belső kritika lehetőségét is teljesen kiszorították, így a szerzőknek csak a kormány által osztott vélemények ismétlése maradt feladatként. Ha viszont mindig ugyanaz az üzenet, abból könnyen az egymásra licitálás spirálja alakul ki: ha a fideszes lapokban megjelenő véleménycikkek szerzői egymással nem vitatkozhatnak, nem lehet egy kérdést több irányból körüljárni, nincs helye az árnyalatoknak, akkor nem marad más, ami megkülönbözteti írásaikat a többi megjelent írástól, minthogy kapcsolódva a kormány által kijelölt irányhoz, de még keményebb nyelvezettel még radikálisabb állításokat fejtsenek ki.

photo_camera A 2012-es Békemenet fő üzenete: Nem leszünk gyarmat Fotó: FERENC ISZA/AFP

Arról, hogy a Fidesz hogyan alakította át politikai nehézfegyverzetté a médiabirodalmát, korábban nagyon részletesen írtunk már, de most nem a lejárató, világos politikai célok mentén született propagandaanyagaikra gondolok elsősorban, hanem az olyan mezei véleménycikkekre, melyek a saját tábor számára születnek. És ezek esetében is látványos, hogy hogyan radikalizálódott a tartalmuk.

Erős példa erre a központi kormánypárti lap, a Magyar Nemzet csütörtök reggeli véleménycikke, melyet a Jobbik nemzetpolitikai kabinetjének egykori vezetője, a fideszes sajtóban gyakran felbukkanó, profilja szerint Erdélyben élő Borbély Zsolt Attila írt.

A gonosz birodalma című cikk egyfelől az elmúlt években szinte már megszokott EU-szkeptikus, EU-kritikus fideszes vonalhoz kapcsolódik, amelyről minimum Rod Dreher szerencsétlenkedése óta tudható, hogy mostanában Orbán Viktorhoz is közel áll. Másrészt viszont olyan sarkos állítások vannak benne, melyek kiemelik az eddigi mezőnyből, és melyek akarva-akaratlanul még magasabbra teszik a lécet annak, aki legközelebb valami erőset akar majd írni Brüsszelről a kormánylapban.

Cikkében Borbély ugyanis olyan kijelentésekig jut el, mint hogy

„az Európai Unió épp annyira gonosz, képmutató, farizeus és zsarnoki birodalmat épít, mint a szovjet elvtársak egykor. Bár az alkalmazott eszközök egyelőre finomabbak, a meghirdetett tanok és a valóság között sokkal nagyobb a szakadék a liberálisnak mondott demokrácia esetében, mint a kommunizmuséban.”

A cikkből kiderül, hogy a woke-izmus és a genderterror fenyeget minket az EU-n keresztül, bármit is jelentsenek ezek, majd Borbély elárulja, hogy igazából

„már 2004-ben tudni lehetett, hogy a nemzetközi háttérhatalom egyik kirakatintézményéhez csatlakozunk, de a nemzet- és keresztényellenes tendenciák nem voltak annyira dominánsak, mint ma.”

A szerző látványosan lovalja bele magát saját gondolatmenetébe, hogy a cikk vége felé eljusson idáig:

„a globalista világterror, s benne Brüsszel a történelem legperverzebb, leghatékonyabb, legképmutatóbb és legembertelenebb zsarnokságát építi már hosszú ideje, az utóbbi években elképesztő nyíltsággal gyorsítva a tempón. A Great Reset nem egy öregember lázálma, hanem alig rejtett erők egyre nyíltabb törekvése az Orwell által leírt neokommunista rendszer megteremtésére. Egy megvalósulófélben levő horrorterv.”

A cikkben történik utalás az Ukrajna ellen indított orosz háborúra is, így megtudhatjuk, hogy „a Jobbik elnöke, Gyöngyösi Márton (...) büszke arra, hogy egy lyukas zászlót, az 1956-os forradalom szimbólumát adományozta Zelenszkij elnöknek. Az vélhetően elkerülte a figyelmét, hogy Magyarország 1956-ban a függetlenségért küzdött, Ukrajna elnöke viszont azért, hogy hazája a CIA által szervezett majdani puccs után berendezkedő „pusztító világerő” irányítása alatt maradhasson.”

Hogy aztán a cikk végére jöjjön az egyfelől nem meglepő, másrészt a fideszes sajtóban nyíltan csak elvétve előkerülő konklúzió: lehet, hogy lassan jobb lenne nekünk az EU-n kívül.

„A magát baloldalnak nevező politikai bűnszövetség rendszeresen azzal riogat, hogy Orbán Viktor kivezeti Magyarországot az Euró­pai Unióból. Figyelve az eseményeket, csak annyit mondhatunk józan ésszel és magyar szívvel, lehet, hogy közeleg a pillanat, amikor a gonosz birodalmának európai szekció­jából való kilépés mellett több érv fog szólni, mint a maradás mellett.”

Azaz csütörtök reggel a legbefolyásosabb kormánylap kiemelt helyen közölt publicisztikájában, aminek dühét nem is egy konkrét brüsszeli döntés, hanem úgy általában, az egész Európai Unió működése izzította, a szerző pár bekezdésen belül belehergelte magát abba, hogy itt valójában a gonosz birodalma, a valaha volt „legembertelenebb zsarnokság” épül, és lassan inkább szólnak majd érvek a kilépés, semmint a maradás mellett.

Tavaly novemberben, a szankciókról szóló fideszes népszavazás kampányában egy angyalföldi lakossági fórumon néztem végig, ahogy Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő összefoglalta a kormány által gondosan előkészített kampánydiákat, majd rárobbant a fideszes valóság: a pártsajtó különféle csatornáit fogyasztó, zömében idősebb nézők az évek óta folyamatos hisztériában és harci zajban működő fideszes közbeszéd elemeit vették elő, EU-ellenes összeesküvés-elméletektől revizionista felhangokig.

Erős volt ez a kettősség: mindkét kommunikációs irány, a minisztériumban gondosan megtervezett diasor és a Sajtóklub meg a Karc FM betelefonálós műsoraiból is ismert állandó hergelés és dühöngés is a Fidesz terméke, és világos volt, hogy a közönség melyikre vevő inkább. És persze, a diasorban is voltak bőven csúsztatások, és alighanem éppen a közönség frusztrációjának becsatornázása céljából külön dia szólt Soros Györgyről és fiáról, de mégis látszott, hogy ez már nem elég.

Akkor Angyalföldön az volt a benyomásom, mintha a Fidesz a saját maga által felállított csapdába esne épp bele: saját médiabirodalmuk működésének logikájából következik, hogy az egyre felhevültebb, radikálisabb, sokszor gyűlölettelibb hangok kellő teret kapjanak, az ezeket a hangokat fogyasztó közönséget utána viszont egyre nehezebb a hagyományos politikai eszközökkel megszólítani.