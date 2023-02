Nehogy úgy járjunk, mint Tigris a Micimackóból, aki túlzásba vitte az ugrálást

Orbán Viktor 1999 óta tart évértékelőket. A műfajt ő honosította meg a magyar politikában, később többen is követték, manapság pedig már szinte az összes pártvezető tart hasonló eseményt.

Orbán első évértékelőjének idején még Borisz Jelcin volt az orosz elnök, 2000-től azonban már Vlagyimir Putyin vezette Oroszországot. Ez alatt a 23 év alatt többször is téma volt Orbán évértékelőin Oroszország, ezért megnéztük, miket mondott a miniszterelnök az oroszokkal kapcsolatban az évek során.

Harcias oroszellenesség

Oroszország először Orbán 2009-es évértékelőjén kapott hangsúlyos szerepet. A miniszterelnök ekkor még Gyurcsány Ferenc volt, Orbán pedig már hat és fél éve ellenzékből politizált. Mai szemmel furcsának tűnhet, de Orbán ekkor még erősen kritizálta az orosz befolyásszerzést. Arról beszélt, hogy habár 20 éve elküldték az orosz csapatokat, az oroszok mégis ismét úgy játszanak Magyarországgal, ahogy akarnak: „Megbéníthatják az országot, egyetlen döntéssel.”

A kritikus hangnem azonban nem volt véletlen, ugyanis a beszéd csupán fél évvel az orosz-grúz háború után hangzott el. A konfliktusban először mutatta meg Oroszország, hogy szembe mer menni a nemzetközi joggal, miután csapatokat küldött Dél-Oszétiába, majd a háború után elismerte a két oroszbarát szakadár régiót, melyek kiváltak Grúziából.

Orbán kritikáját az is táplálhatta, hogy Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök kifejezetten jó viszonyt ápolt Putyinnal. A két politikus többször is találkozott személyesen, 2006-ban még a saját házában is vendégül látta Gyurcsány az orosz elnököt, ahol együtt ebédeltek.

photo_camera Gyurcsány és Orbán a 2008-as moszkvai találkozójukon Fotó: SERGEY PONOMAREV/AFP

A szuverén és kezdeményező külpolitika meghirdetése

A 2010-es kormányváltás után az orosz téma évekig nem volt középpontban az évértékelőkön, legközelebb csak 2015-ben lett hangsúlyos. Ekkor Orbán a 2014-es évről beszélt, mely számára választási győzelmet hozott, a világpolitikában azonban a kelet-ukrajnai háború kirobbanása és a Krím-félsziget annektálása miatt maradt emlékezetes. Orbán oroszokhoz való viszonya ekkorra már jelentősen megváltozott. Az ellenzéki évek kritikus szemlélete a múlté lett, a kialakuló baráti viszonyt pedig jól bizonyította, hogy az oroszok megkapták Paks II. építésének jogát.

Ennek megfelelően Orbán beszédében már megjelentek azok az elemek, amelyek a mai napig használt fordulatait készítették elő. Elmondta, hogy a megváltozott geopolitikai helyzet új kérdéseket szült, melyekre a liberális multikulturalizmus keretében nem lehet válaszolni. Két ilyen kérdést emelt ki. Az egyik az volt, hogy megakadályozhatják-e a magyarok, hogy Oroszország kisodródva Európából ismét Magyarország ellenségéve váljon. A másik kérdésként pedig azt fogalmazta meg, hogy lehetséges-e egyszerre kiállni Ukrajna függetlensége, a kárpátaljai magyarok biztonsága és Magyarország gazdasági érdekei, valamint energiabiztonsága mellett.

Orbán elmondta, hogy a kérdésekre elkötelezett NATO- és EU-tagként kell megadni a magyar választ. Ez pedig a szuverén és kezdeményező külpolitika, melynek feltétele vagy az erős hadsereg vagy a sikeres gazdaság, de a legjobb ha mindkettő kéznél van.

photo_camera Putyin és Orbán 2015 februárjában Budapesten. Fotó: Képszerkesztőség/Tuba Zoltán

A magyar hadsereg szerinte a mérete miatt nem alkalmas a szuverén külpolitika támogatására, azonban a „magyar gazdasági sikertörténet” be tudja tölteni ezt a szerepet. Emiatt hirdette meg az új külpolitikai doktrínát. Ugyanakkor önmérsékletet is tanúsított: a külpolitikában fontos a mértéktartás, nehogy úgy járjon Magyarország, „mint Tigris a Micimackóból, aki túlzásba vitte az ugrálást”.

Moszkva, az állócsillag

Az oroszkérdés az egy évvel későbbi, 2016-os évértékelőn is hangsúlyos volt. A kelet-ukrajnai háború ekkor már közel két éve tartott. Orbán pedig kész geopolitikai vízióval állt elő. Moszkvát egy Magyarország mellett lévő állócsillagnak nevezte, mely nem lehet a magyarok ellensége. Ekkor már elhangzottak azok a külpolitikai állítások is a szájából, melyek a mai napig dominálják a kormány oroszokkal kapcsolatos narratíváját.

Elmondta, hogy a magyarok a békében érdekeltek, ezért Magyarország nem engedheti magát oroszellenes nemzetközi akciókba belerángatni. Már csak azért sem, mert azok tiszteletlenek, és belegyalogolnak Oroszország nemzeti önérzetébe. Ezek az akciók azért célozzák Moszkvát, mert az nem követi a nyugati demokratikus mintákat. Ezt azonban akkor se tudná megtenni az orosz vezetés, ha akarná, mert mindent megelőz náluk a hatalmas területek összetartásának parancsa - fejtette meg az orosz autokráciát Orbán.

A magyar modell működik

A következő években nem volt téma Oroszország az évértékelőkőn, a 2022-es eseményen azonban ismét központi szerephez jutott. Beszédét február 12-én mondta el Orbán, mindössze két héttel azelőtt, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. A miniszterelnök ekkor már túl volt moszkvai látogatásán, melyre békemisszióként hivatkozott, így különösen érdekes, hogy mikre tért ki az évértékelőjén.

photo_camera Orbán és Putyin a 2022. február 1-jei találkozón Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

Orbán elmondta, hogy a háborút el kell kerülni. Ezt magyar érdeknek nevezte, mert a milliószám érkező ukrán menekültek alapjaiban rajzolnák át az ország gazdaságát. A kormány a békéért dolgozik, az állami szervek elkezdték a felkészülést a háborús forgatókönyvre.

Elismerte, hogy Magyarország mérete miatt nem tudja befolyásolni a nyugati országok és Moszkva viszonyát. Ezt viszont ellensúlyozza, hogy sikerült kiépíteni a működő magyar modellt. Miszerint EU- és NATO-tagként is kiegyensúlyozott viszonyt tud fenntartani Moszkvával az ország. Orbán emellett Ukrajna függetlenségét is közvetlen magyar érdeknek nevezte. Ezt azzal indokolta, hogy a magyarok biztonságához szükséges a megfelelő szélességű és mélységű terület Magyarország és Oroszország között. Ezt a szerepet pedig Ukrajna tölti be, emiatt a megmaradása kulcsfontosságú.

A magyarok helyett senki sem fog harcolni

A beszéd fontos pontja volt még, hogy Orbán sürgette a közös európai hadsereg kialakítását. A miniszterelnök szerint ameddig nem összemérhető Európa katonai ereje az oroszokéval, addig az amerikaiak és oroszok fognak dönteni az európai emberek biztonságáról.

A magyar hadsereg és hadiipar kiépítéséről is beszélt Orbán. Elismerte, hogy ezeken a területeken még nem történt meg az áttörés, azonban a saját katonai erőt kulcsfontosságúnak nevezte. Ahogy fogalmazott: „Egyetlen szövetségesünk sem fogja vásárra vinni a bőrét Magyarországért a magyarok helyett”. NATO-tagság ide vagy oda, a szövetségeseink „esetleg mellettünk, de helyettünk biztosan nem” fognak harcolni.

Orbán Viktor február 18-án tartja 2023-as évértékelőjét. A tavalyi esemény óta kitört az orosz-ukrán háború, mely már közel egy éve tart. Az idei évértékelő legfontosabb témája emiatt biztosan a háború lesz. A kérdés már csak az, hogyan pozícionálja át tavalyi állításait a miniszterelnök, melyek legtöbbje látványosan nem jött be.

(Borítókép: Orbán Viktor 2015-ös évértékelője)