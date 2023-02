Erdogan hatalma is megrendülhet a török földrengés traumája után

Története egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája érte Törökországot.

Legkevesebb 30 ezer ember halt meg az ország Szíriával határos déli és dél-keleti vidékein a február 6-i földrengések után.

Recep Tayyip Erdogan kormányának mulasztásai nagyban hozzájárultak a drámai halálozásokhoz.

Milliók várnak választ arra, miért nem kaptak időben segítséget.

Törökország megosztottabb mint valaha - és mindeközben választásra készül.

113 ember ellen adtak ki letartóztatási parancsot az elmúlt héten Törökországban. A hatóságok mindannyiukat azzal gyanúsítják, hogy felelősség terheli őket a február 6-i földrengés okozta tömeges halálozások miatt. A listán szereplők többsége építési vállalkozó, akik a vád szerint nem tartották be a vonatkozó előírásokat. 12 embert vasárnap őrizetbe is vettek, volt olyan, akit már menekülés közben, egy törökországi reptéren kapcsoltak le.

A környezetvédelmi minisztérium és az ENSZ adatai szerint több mint 41 ezer épület rongálódott meg súlyosan Hatayban, Gaziantepben, Kahramanmaraşban és további hét dél-törökországi tartományban. Legalább 12 ezer épület összeomlott és több százezer vált életveszélyesen instabillá. Legkevesebb 30 ezer ember halt meg, többségüket romok temették maguk alá. Már a 105 ezret is meghaladta a sérültek száma. 1 millió ember kényszerült elhagyni otthonát és tartózkodik jelenleg is ideiglenes szálláshelyen. Tízezreknek nem sikerült ideiglenes szálláshelyet sem biztosítani.

Az országot 20 éve vezető Recep Tayyip Erdogan elnök és pártja, az iszlamista AKP letartóztatásokkal igyekszik elébe vágni a támadásoknak, miután az országban napról napra nő a felháborodás a mentési munkálatok szervezetlensége és elégtelensége miatt. Riportok tucatjai keringenek a közösségi médiában arról, hogyan hagyta magukra az embereket a kormány. A mentőalakulatok és a katonaság is napokat késve csatlakozott csak a mentési munkálatokhoz. Tömegek előtt vált láthatóvá, hogy az államszervezet korrupt működése emberáldozatok követel. A független sajtó megmaradt része, az ellenzék, és főleg a katasztrófa által közvetlenül érintett területeken élő törökök milliói, köztük AKP-szavazók is, válaszokat várnak.

Májusban választásokat tartanak Törökországban. Erdoğan eddig sem volt könnyű helyzetben: hónapok óta megélhetési válság tombol az országban, az infláció az egekben, az iszlamista kormánypárti a közvéleménykutatásokban fej-fej mellett haladt az ellenzékkel, és a tendencia idáig sem az AKP-nak kedvezett. Most viszont tényleg megremeghet a föld a lábai alatt.

Klientúraépítés

Törökország az Eurázsiai-, az Afrikai- és az Arábiai-lemez által közrefogott Anatóliai-lemezen, két törésvonal - az észak-anatóliai és a kelet-anatóliai törésvonal - között fekszik; egy szeizmikusan különösen aktív területen, ahol gyakoriak a földmozgások. Az elmúlt száz évben ez volt a negyedik földrengés, ami ezrek halálát követelte, de sűrűek a kisebb horderejű rengések is. A katasztrófavédelem visszatérő témája a politikai vitáknak, de erről az elmúlt időszakban, főleg a gazdasági nehézségek miatt, valamivel kevesebb szó esett. Legutóbbi ehhez mérhető súlyos földrengés 1999-ben Izmitben történt: akkor több mint 17 ezren haltak meg Kocaeli tartományban egy 7.6-os erősségű földrengés miatt. 20 ezer épület omlott össze, több tízezer rongálódott meg, és a vizsgálatok kimutatták, hogy a rossz minőségű épületek nagyban hozzájárultak a magas halálozáshoz.

photo_camera Egy társasház romjai az izmiti katasztrófa után, 1999. augusztus 18. Fotó: PIERRE VERDY/AFP

Az izmiti katasztrófa idején a volt isztambuli polgármester, Recep Tayyip Erdoğan már megtette első lépéseit a hatalom felé: 2001-ben megalapította az AKP-t, két évvel később pedig annak ígéretével lépett hatalomra, hogy felszámolja a korrupciót, helyrehozza a kilencvenes évek során lerohadt állami intézményrendszert, Izmit pedig soha többé nem ismétlődhet meg. Fölényes győzelmét ennek is köszönhette.

Erdoğan, érzékelve a közhangulatot, szigorította az építkezési szabályokat, különös tekintettel a szeizmológiailag kockázatos területekre, és földrengésadót vetett ki, hogy a befolyó összegből fejlesszék a katasztrófavédelem és a segélyszolgálatok kapacitásait. 88 milliárd líra, azaz 4,6 milliárd dollár folyt be a költségvetésbe. A mostani viták egyik nagy kérdése az, hogy vajon mi lett ezzel a pénzzel.

Erdoğan Törökország újjáépítését ígérte. Hatalmas pénzeket irányított az építési szektorba és nagy tempóban fogott neki egy új klientúra kiépítésének. Az AKP kormány első éveiben az építőipar indította be a gazdasági növekedést. A kormány körüli üzleti körök verseny nélkül kapták meg a legfontosabb infrastruktúrafejlesztések - hidak, bevásárlóközpontok, autópályák, mecsetek - megbízásait. Építőcégek tucatjai nőttek ki a földből Erdogan családja körül, de a részletekre, mint a biztonsági előírások betartására, kevesebb figyelem jutott.

Egyszerre ironikus és tragikus, írja a Foreign Policy-ben Gönül Tol újságíró, hogy Hatay-ban lakóházak és kórházak mellett összeomlott az AFAD, azaz a katasztrófavédelem helyi támaszpontja is - mind olyan épületek, amiket az AKP-vel és Erdoğannal bizalmas kapcsolatot ápoló Silahtaroğlu csoport építtetett. A város egyetlen reptéri kifutóját, amit egy Erdoğanhoz közeli vállalat kivitelezett, kettévágta a földrengés. A kormány által favorizált építőcégek a legelemibb előírásokat sem kellett hogy betartsák.

photo_camera Recep Tayyip Erdogan 2011 december 15-én Necdet Özel tábornokkal oldalán Ankarában Fotó: ADEM ALTAN/AFP

A kormányközeli beruházások mind hasonló szellemben valósultak meg az elmúlt húsz évben. Erdoğan privatizáció útján etette az embereit, miközben az állam fokozatosan kiszervezte a kritikus infrastruktúrák felügyeletét. 2014-ben 301 ember halt meg Soma városában egy bányarobbanás után. A tulajdonos egy Erdoğanhoz közel álló holding, amit kormányzati megbízásokból fújtak nagyra; de nem tartották be a biztonsági előírásokat. Tavaly hóvihar zúzta szét az elektromos hálózatot a nyugat-törökországi Isparta városában, ahol az AKP előbb önkényesen privatizált, majd kormányközeli kezekbe utalt helyi áramszolgáltató vállalatokat. A tulajdonosok elmulasztották a hálózatok karbantartását, így tízezrek maradtak áram nélkül.

Állam, ha összeomlik

Miközben Erdoğan körei gyarapodtak, az állami intézményrendszer egyre centralizáltabbá és egyre diszfunkcionálisabbá vált. A kormány egyre határozottabban fojtogatta a független bíróságokat és tiporta a szabad nyilvánosságot. A folyamat a 2016-os katonai puccskísérlettel pörgött fel: Erdoğan a tisztogatást kihasználva politikai kinevezettekkel töltötte fel a katonai vezetést, és feloldotta a protokollt, ami lehetővé tette volna, hogy a fegyveres erők politikai utasítás nélkül is reagálhassanak katasztrófahelyzetekre. 1999-ben Izmitben a hadsereg órákkal a rengések után megkezdte a mentést. Most több mint másfél napba telt, mire az első katona megjelent a helyszínen. Hasonló folyamatok zajlottak az AFAD-nál, ahol szakértők helyére lojális pártembereket ültetett az AKP. A katasztrófavédelem költségvetését az elmúlt két évben 100 millió eurónak megfelelő török lírával rövidítették meg. (Sokan meg is hökkentek, amikor Erdoğan a katasztrófavédelem központjában kérte a törököket, hogy adakozzanak az AFAD-nak.)

Antakyából, Adyamanból, Gaziantepből és további településekről egymás után érkeztek a beszámolók arról, milyen lassan és szervezetlenül zajlott a mentés a legkritikusabbnak számító első néhány napban - ha zajlott egyáltalán. A 400 ezres Antakyába, ahol a várost a rengés után néhány órával teljesen belepte a por, két napig nem érkezett segítség: a fagyban bolyongó túlélők puszta kezeikkel próbálták kiásni hozzátartozóikat a romok alól. Nem voltak sátrak, se egészségügyi állomások, napokig nem érkezett se víz, se élelem, és késve érkeztek a romok elhordására alkalmas kotrógépek is. Önkéntesek egy Deprem nevű applikáció és Google dokumentumok segítségével maguk próbálták megszervezni a mentést.

Az 500 ezres Kahramanmaraşban, a második rengés epicentrumában, önkéntesek két napig nem tudtak áramot, vizet és élelmet biztosítani a sebesülteknek, mert nem érkezett meg a katasztrófavédelem segítsége. Csak azután jelentek meg nagyobb számban mentőalakulatok, hogy Erdoğan elnök a városba érkezett és megtartotta első sajtótájékoztatóját. A Gaziantep körüli falvakba 72 órán keresztül nem érkezett segítség. Hajlék nélkül maradt családok, miután naphosszat kutatták hozzátartozóikat, autókban voltak kénytelenek átvészelni a téli éjszakákat. „Hol az állam? Hol a kormányunk?” - rimánkodtak a túlélők segítségért. Adyamanban önkéntesek órákon át rostokoltak egy helyben, mert az AFAD képtelen volt koordinálni a mozgásukat. Sok helyen csak akkor kezdődött el a mentés, miután megérkeztek az első nemzetközi mentőalakulatok.

2017-ben Törökország (egy sokak szerint manipulált) népszavazáson döntött arról, hogy államformáját tekintve elnöki rendszerre tér át. Erdoğan ezzel tovább központosította hatalmát; és lehetőség nyílt meghosszabbítani elnöki ciklusát. Az államigazgatás hatékonyságán ez nem javított, a hatalom pedig teljesen elbarikádozta magát. A 2023 februári földrengések ezt mindennél világosabban mutatták meg.

A török geofizikusok kamarája már 2021-ben figyelmeztette Ankarát, hogy a kelet-anatóliai törésvonal mentén magas egy nagyobb horderejű földrengés kockázata. Visszajelzést sem kaptak. Hasonló élményről számolt be egy televíziós műsorban Hatay ellenzéki polgármestere, Lütfü Savaş, amikor két héttel a katasztrófa előtt megkérdezték, fel vannak-e készülve egy esetleges földrengésre: „Nem vagyunk. El sem tudom mondani, hányszor írtam már emiatt a minisztériumoknak, de alig kaptunk választ”. A kurd Demokratikus Néppárt (HDP) gaziantepi képviselője, Mahmut Togul szerint hosszú ideje számítottak arra, ami most bekövetkezett, a hatóságok viszont soha nem hallgatták meg figyelmeztetéseiket.



Kártyavárak

Erdoğan elnök Kahramanmaraşban sorscsapásról beszélt, egységre szólított fel, és azzal védekezett: ekkora méretű természeti katasztrófára képtelenség lett volna felkészülni. Erről azonban gyorsan kiderült, hogy nem igaz.

Szakértők már az első február 6-ig felvételek alapján megállapították, hogy az összeomlott épületek jelentős részét nem szakszerűen építették; és végképp nem annak felelősségével, ahogy egy szeizmikusan kockázatos területen az elvárható. Néhány éves, sőt, néhány hónapja lakóépületek omlottak össze pillanatok alatt.

Építészek palacsintaszerű összeomlásnak nevezik azt, ami a felvételeken megfigyelhető. Csak olyan épületek esik így össze, aminek a falai és vízszintes elemei nem illeszkednek megfelelően. Ennek oka szinte minden esetben az, ha túl vékony acélrudakat vagy vízzel, kaviccsal esetleg homokkal hígított, rossz minőségű betont használnak az építkezés során. Egy nagyobb rengéstől a szintek ellenállás nélkül zuhannak alá és lapítják szét egymást. A lakóknak gyakorlatilag esélyük sincs időben elhagyni az épületet.

Erdoğan a 2011-es Van tartományban történt 7.2-es erősségű földrengés után, ami 604 ember életét követelte, kikelt az évtizedes reflexek ellen:

„Emberek az életükkel fizetnek a homokkal felhígított beton miatt. Az önkormányzatoknak, a kivitelezőknek és a hatóságoknak be kell látniuk, hogy hanyagságuk egyenlő volt a gyilkossággal.”

Az elnök az 1940-es évek óta egymást követő amnesztiákra utalt: a kormányok utólag engedélyeztették a legsilányabb megoldással felhúzott lakótelepeket. Idővel ez kiterjedt az újépítésű házakra is. Az AKP ennek a korrupt rendszer felszámolását ígérte, de helyette folytatta a gyakorlatot. Az előírások leginkább arra szolgáltak, hogy pórázon tarthassák az építési szektort, és átháríthassák a felelősséget, ha arra van szükség. 2018-ban Erdoğan szigorította az előírásokat: hivatalosan a földrengések szempontjából kockázatos térségekben csak acélrudakkal megerősített, magas minőségű betonból engedélyezett az építkezés. De közben 7,4 millió olyan épületnek adott jogszerű státuszt, ahol a kivitelezése során alapvető engedélyezési, tervezési és biztonsági előírásokat sem tartottak be.

Az intézkedés 4,2 milliárd dollárnyi lírát hozott a költségvetésnek, de így is népszerű volt a lakók körében is, akik egyszeri díjért cserébe akadálytalanul vehették igénybe a közműszolgáltatásokat. Erdoğannak a 2018-as választási kampány közepén leginkább ez számított: gyűlésein szabályosan büszkélkedett azzal, hogy Kahramanmaraşban 144 ezer, Hatayban pedig több mint 200 ezer épület engedélyét adták ki. A katasztrófa sújtotta területeken legalább 75 ezer ilyen épület állt február 6. előtt. Hogy ezek az épületek nagy számban életveszélyesek voltak, ma már AKP-ben sem tagadják. Nem maradt más lehetőség, mint továbbhárítani a felelősséget, és hajtóvadászatot indítani a kivitelezők ellen.

Trauma után kampány

photo_camera Erdogan túlélők gyűrűjében Diyarbakirban 2023. február 11-én Fotó: ILYAS AKENGIN/AFP

Egy ilyen horderejű katasztrófa képes egységbe forrasztani nemzeteket – de nem a politikailag végletesen megosztott Törökországot, és főleg nem három hónappal a választások előtt.

A földrengés sújtotta régió az elmúlt évtizedben a szíriai Aszád-rezsimmel és a kurd partizánokkal párhuzamosan zajló konfliktusok helyszíne volt. A térségben több millió szíriai polgárháborús menekült élt ideiglenes szálláshelyeken és szükséglakásokban. Nagy kérdés, hogy a segélyek elosztása mennyire szítja majd tovább a feszültséget, annál is inkább, mert a közvélemény kormánnyal kritikus része meg van győződve arról, hogy a kormány politikai alapon mérlegeli még azt is, hol nyújt és főleg hogy hol nem nyújt segítséget.

Az AKP vezette Kahramanmaraşban, ahol Erdoğan is látogatást tett, a mentőalakulatok megkésve ugyan, de nagy számban vonultak fel az elnök mögött, így az állami média látványos készültségről számolhatott be. Antakyába viszont, ahol a kemalista-szocdem Köztársasági Néppárt (CHP) irányítja az önkormányzatot, alig érkezett AFAD-egység. Napokkal a földrengés után is holttestek százai hevertek az út mentén ponyvákkal letakarva, mert nem volt senki, aki elszállítsa őket.

Erdoğan a földrengés másnapján 3 hónapos rendkívüli állapotot hirdetett a 10 katasztrófa sújtotta tartományban, ami kialakult helyzetben indokoltnak látszik, de a török ellenzék nem véletlenül sejt politikai motivációt a háttérben. A 2016-os puccskísérlet után Erdoğan két évig tartotta fenn a rendkívüli állapotot az országban, ellehetetlenítve ezzel a kormányellenes tüntetéseket, és elhallgatatva független orgánumokat. A Twitter működését a földrengés után egy rövid időre korlátozták, miután az elnök „provokátorok” miatt figyelmeztetett. De az ellenzék sem fog óvatoskodni. Erdoğan elsőszámú kihívója, a CHP-t vezető Kemal Kılıçdaroğlu már két nappal a katasztrófa után kijelentette, hogy ha van felelőse a tömeges halálozásoknak, akkor az Erdoğan elnök.

A földrengés előtti utolsó kutatások azt mutatták, hogy olyan szoros a verseny az AKP és a CHP között, ami valószínűtlenné teszi, hogy a választás az első fordulóban eldőljön. (A Foreign Policy Research Institute elemzése szerint a HDP lehet a királycsináló a második körben.) Ami valamelyest új helyzetet teremthet, hogy az ellenzék egységesebbnek látszik mint öt évvel ezelőtt. Egyelőre nem tudni biztosan, hogy ki lesz a CHP-n belül az elnök kihívója: a 2019-es önkormányzati választáson pártját sikerre vezető Kılıçdaroğlu vagy a népszerű isztambuli polgármester, Ekrem Imamoglu, aki ellen jelenleg is koncepciós eljárás is zajlik - választási tisztségviselő megsértéséért ítélték el - és ha fellebbezését elutasítják, elvileg nem indulhat a választásokon. Kritikusai szerint Erdoğan akár megkísérelheti a választások elhalasztását is, bár az alkotmány szerint ezt jelen helyzetben maximum egy hónappal tehetné meg.

Az elnök a földrengés előtt sem volt könnyű helyzetben. A WaPo szerint az ellenzék összezárni látszik vele szemben, egyedül a nacionalista MHP-re számíthat, miközben az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megélhetési válsága sanyargatja az országot. Az infláció egekbe szökött - októberben 85 százalék felett, január végén 58-nál járt -, amiért Törökországban a nemzetközi környezeten túl az unortodox gazdaságpolitika is felelős. (A központi bank Erdoğan nyomására csökkentette a kamatlábakat.)

Az AKP emiatt sok szavazót veszített a legszegényebb rétegek köreiben, akik évtizedek óta hagyományos bázisának számítanak. De Erdoğan többször bizonyította már, hogy bármeddig kész elmenni hatalma megőrzése érdekében. A bíróságok már a HDP feloszlatását is fontolgatják fegyveres szeparatistákkal való kapcsolattartásra hivatkozva.

Döntő kérdés lehet, hogy az AKP hagyományos szavazótábora hogyan reagál a válsághelyzetre. Soli Özel, az isztambuli Kadir Has Egyetem jogászprofesszora - a Yale, a Harvard és a Johns Hopkins vendégoktatója - szerint a földrengés megmutatta a törökök számára, hogy Erdoğan húsz éve kormányzás helyett csak látszatpolitizálást folytat, és amikor krízis van, az intézményrendszer lebénul. És ez akár az AKP legkiszolgáltatottabb és legelkötelezettebb szavazóit is megingathatja hitében:

„AKP-s tisztviselők dühöngenek a kormány kudarca miatt. «Miért nincsenek más földrengésveszélyes országban, mint Japán vagy Chile, hasonló tragédiák, mint nálunk?» - kérdezte egyikük, aki több rokonát is elveszítette. Az emberek most teszik fel ezeket a kérdéseket. És egyre hangosabban fogják.”