Jön a fizetős kék pipa a Facebookon és az Instagramon

Havi 12 dollárért, vagyis több mint négyezer forintért vehetünk majd kék pipát a nevünk mellé a Facebookon és az Instagramon. Iphone-osoknak ugyanez 15 dollárba fog kerülni, írja a BBC. Mostanáig politikusok és más ismert emberek kaptak kék pipát, igazolva a fiókjaik hitelességét.

A fizetős szolgáltatást egyelőre Ausztráliában és Új-Zélandon vezetik be, de Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója azt mondta, hamarosan a világ más részeire is kiterjesztik. A vállalat szerint azok, akik fizetnek a kék pipáért, több emberhez juttathatják majd el a posztjaikat, erősebb védelmet kapnak a csalókkal szemben, és az ügyfélszolgálatot is könnyebben elérhetik. Azok számára, akik most is kék pipát használnak, nem változik semmi.

photo_camera Mark Zuckerberg Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

Tavaly novemberben Elon Musk is megpróbálkozott a fizetős kék pipa bevezetésével a Twitteren, de sokan celebek és világmárkák nevében kezdtek posztolni, úgyhogy leállították a dolgot.

Az Instagramon és a Facebookon csak az kaphat majd kék pipát a pénzéért, akinek látszik az arca a profilképén, és a felhasználóneve megegyezik a személyi igazolványán olvasható névvel.