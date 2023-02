Karácsony Gergely egyezetett a rendőrséggel: bevezetnék a 0-24-es sebességmérést Budapesten

Karácsony Gergely Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitánnyal egyeztetett arról, hogy hogyan előzhetők meg a jövőben az olyan balesetek, mint ami a hétvégén nagykörúton történt, ahol egy 23 éves lány halt meg a villamosmegállóban, amikor abba belecsapódott egy autó.

„Hogy ez a célunk, abban egyetértettünk Terdik Tamás vezérőrnaggyal, Budapest rendőrfőkapitányával, akivel mai találkozónkon áttekintettük, milyen lépések szükségesek a fővárosi közlekedésbiztonság erősítéséhez. Ebben én a zéró tolerancia elvét vallom: több lépésben igenis elérhető cél, hogy senki ne haljon meg közúti balesetben Budapesten” - írja a főpolgármester a találkozóról beszámoló Facebook-posztjában.

Karácsony Gergely azt szorgalmazza, hogy a gyorshajtás megelőzésére és szankcionálására is alkalmas az éjjel-nappal működő sebességmérő kamerarendszert építsenek ki a városon belül, amelyben „az elsődleges feladat a rendőrségé, de van teendője a fővárosi közútkezelőnek is”. Vitézy Dávid, a volt közlekedési államtitkár is erre tett javaslatot a Facebook oldalán a new yorki példát emlegetve.

„Elkészítettük emellett a fővárosi közlekedésbiztonsági stratégiát, azon városfejlesztési lépések sorozatát, amelyekkel a közúti biztonság erősíthető. Megkezdtük ennek a stratégiának a szakmai egyeztetését, legutóbb többek között az Autóklubbal is tárgyaltunk róla. A véleményüket figyelembe vesszük, és ennek alapján a stratégiát már ezen a héten nyilvánosságra hozzuk, hogy elkezdjük – a párbeszéden alapuló városvezetés elveinek megfelelően - a szélesebb körű társadalmi egyeztetést. Az így véglegesülő közlekedésbiztonsági lépések végrehajtását kiemelt prioritásnak tekintem” - zárta a főpolgármester a posztot.