Vitézy Dávid szerint 0-24-es sebességmérővel lehetne megakadályozni az olyan baleseteket, mint a körúti

Vasárnap hajnalban a VIII. kerületi Harminckettesek tere előtt egy autó a villamosmegállóba sodródott, és elütött egy ott várakozó 23 éves nőt, aki helyszínen meghalt. Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár a baleset kapcsán a Facebookon értekezett arról, hogyan lennének elkerülhetőek ezek a balesetek.

„Tavaly nyárig a New Yorkban kihelyezett sebességmérő kamerák egy korábbi politikai alku nyomán csak munkanap reggel 6 és este 22 óra között mérhettek sebességet – jól látszik az ábrán, hogy az autósok ezt tudták, és sokkal jobban betartották a sebességhatárokat, amikor mértek a kamerák. Eközben a gyorshajtásból eredő halálos balesetek közel 60 százaléka éjjel és hétvégén történt ekkor New Yorkban” – írja.