Bekövetkezett a baj, elterelődött a figyelem a migrációról

Orbán Viktor már előre figyelmeztetett két éve, amikor jött a koronavírus:

„Most a koronavírus minden figyelmet magához vonz, de a történelmi kihívás továbbra is a migráció”.

Novák Katalin köztársasági elnök intő szavai még egészen frissek:

„a háború árnyékában kevesebb figyelem jut az illegális migrációra”.

És mégis. Orbán Viktor mostani évértékelőjében csak egyetlen egyszer említette meg a migrációt, azt is a háború árnyékában:

„A lassan már állandósult migráció mellett két új ellenség, két új veszély leselkedik ránk. Az egyik a háború, a másik az infláció.”



Tavaly ez még másként volt, Orbán Viktor akkor még alapos áttekintést adott a helyzetről, például: „Hunyadi a szultán csapatait állította meg Nándorfehérvárnál, mi pedig Soros György csapatait állítottuk meg a déli határainkon. De éppen Nándorfehérvár példájából azt is tudjuk, hogy egyetlen diadal önmagában nem old meg semmit, és Nándorfehérvártól könnyen el lehet jutni Mohácsig. A határvédelem állandó készenlétet, szívósságot és kitartást követel. Nehéz, nagyon nehéz munka. Ráadásul hátul is kell lennie a szemünknek, mert Brüsszel felől sem lehetünk nyugodtak. Ott gyülekeznek Soros György ügynökei, a harminc ezüstért mindenre kapható júdások, a nemzetállamokat ellenségnek, de legalább is meghaladandó maradványnak tekintő írástudók, szakértők és tanácsadók siserahada és persze a mindenben, így a migrációban is pénzt szimatoló globális tőke farkasai”.

Ha a migrációról nem is tudtunk meg most újat, Brüsszelről azért tovább bővítette a hallgatóság eddig is elég mély ismereteit Orbán. Sorrendben:

Ha nem is halált, de Brüsszelt megvető bátorsággal újjászerveztük a magyar államot.

Brüsszel megpróbálta kiszárítani a kincstárat.



Erőműveket és vezetékrendszereket fogunk építeni akkor is, ha Brüsszel ebben nem hajlandó szerepet vállalni. Majd lesz más.



A végén még azt a pénzt, ami bennünket illet, Brüsszel majd Ukrajnának adja oda.



Ne szűküljön be a látásunk, ne legyünk provinciálisak. Lássunk túl Brüsszelen.



Brüsszeliták még nem adták életüket ebben a háborúban, de magyarok már adták.



Több tiszteletet a magyaroknak Munkácson, Kijevben, Brüsszelben és Washingtonban!



Ami történt, egy újabb érv a brüsszeli szuperállam ellen és az erős nemzetállamok mellett.



A bajt Brüsszel szabadította ránk az energiahordozókra kivetett szankciókkal.

A betegség neve szankciós infláció, a vírus pedig a brüsszeli szankció. A szankciók a brüsszeli háborús politika fegyverei. Oroszországot célozták meg, de Európát találták el.

Nem volt olyan régen, amikor Brüsszelben azt ígérték, hogy ezek a szankciók elhozzák a háború végét.



Ráadásul – ezt kevesen tudják, de – Brüsszelben összekötötték a gáz árát a villamos energia árával. Hiába tiltakoztak a lengyelek és mi is.



Az ember csak áll a brüsszeli üvegpaloták között, és nem akarja elhinni, hogy mi folyik ott.

Szembe kell nézni a realitásokkal: Brüsszelből segítség helyett csak újabb szankciók jönnek.

Az Európai Újjáépítési Program minket megillető részét a brüsszeli bürokrácia jól megfontolt rossz szándékkal nem adta oda se Magyarországnak, se Lengyelországnak.



Valójában a tagállamoknak kellene ellenőrizniük Brüsszelt, és nem Brüsszelnek a tagállamokat.

Ha már Brüsszel mindenképpen háborúzni akar, akkor az infláció ellen kellene háborút vívnia. Nem teszi. Mi viszont folyamatosan vívjuk a magunkét.



Erről csak egy adat (és még több grafikon az Európa-rekorder magyar inflációról itt). A kék vonal az EU-átlag. A piros a kontinensbajnok magyar.