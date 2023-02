A magyar influenszerközösség véletlenül elkészítette önmaga tökéletes paródiáját

Bevallom, eddig nem olvastam a Forbes magazin februári lapszámát, így arról sem értesültem, hogy a címlapsztori „nagy port kavart”. De most mégis megtudtam, mert kaptam egy hisztérikusan vicces sajtóközleményt, ami ennek az óriási porkavarásnak az utóéletéről szól. Vagyis a sajtóanyag valójában egy promo egy podcasthoz, ami ennek a porkavarásnak a tanulságait vesézi ki, veszi górcső alá, vonja le a tanulságait.

Na de miről is van szó?

A Forbes februári lapszámában listázták a legfontosabb magyar influenszereket, akikről kiderült, hogy még talán Hollywood legérzékenyebb sztárjainál is érzékenyebbek saját reputációjukra. A „magyar influenszerek” természetesen egy nagyon tág fogalom: van, akit azért követnek több százezren, hogy időnként elmondja, hogyan érdemes dizájnertáskát venni, másokat a vegán receptek miatt, és persze vannak olyanok is, akik megmondóembernek tartják magukat, és igyekeznek fáklyát mutatni követőiknek a deepstate által uralt sötét világban.

No de:

a sajtóközleményt, amiből erről az egész kalamajkáról értesültem, a Star Network nevű ügynökség küldte, akik abból élnek, hogy ezeket az arcokat futtatják. És az úgynevezett hírérték vége az, hogy csináltak egy podcastot a témában, amiben tisztázzák, hogyan állt össze a lista, amivel megbántottak tapasztalt vagy új arcnak számító magyar influenszereket.

A listán a magazin szerint legértékesebbnek tartott húsz magyar influenszer szerepel. Ezt a sajtóanyag szerint közösségimédia-figyelő szoftverek és szakmai zsűri alapján állították össze.

És nagyon úgy tűnik, sokakat szíven ütött, hogy szerintük nem a helyükön kezelték őket.

„A listát a hazai legnépszerűbb gaming/tech csatorna, a TheVR vezette, a magazin borítóján mégis WhisperTon, a 21 éves TikTokker szerepelt középen, mögötte a hazai gamerek, a TheVR és Nessaj, valamint Viszkok Fruzsi volt látható” - olvasható a közleményben.

Aztán kiderül, hogy a csalódott influenszerek nem is maradtak csendben - nyilván, hiszen influenszerek. Mint írják, hangot adott meglepetésének „a Fókuszcsoport csatornáról ismert Nagy Ádám és Szabó Márton «Csoki» is. A minden hétköznap százezres eléréseket produkáló Jólvanezígy című műsorban a lista tisztaságáról is elsütöttek néhány poént, mire reagálva a Forbes azonnal cáfolta a korrupciós vádakat” - írják, majd hozzáteszik „épp azon a napon, amikor a két YouTuberrel nagyinterjú jelent meg a magazin weboldalán”.

Ezután kiderült, hogy nem feltételen értett egyet a rangsorral Dancsó Péter, Sápi Vivi, a TheVR-ból Komzsik János, Zsozeatya vagy Osváth Zsolt, akik kommentelték is a cikket.

Felhívták a figyelmet egy fontos problémára: szerintük számos fontos név hiányzott a listáról, olyanoké, akik borzasztó népszerűek, számos szponzorációs együttműködésük van, vagy „sikeres üzleti modellt építettek a nevükkel fémjelzett termékek köré”. A közleményben említik azt is, hogy a szakmai zsűriben nem kapott helyet egyetlen influenszer ügynökség képviselője sem.

A vége az lett, hogy a közleményt kiadó Star Network saját szakmai podcastjában beszélte ki ezt a vélt vagy valós anomáliát.

Ezek voltak a legfontosabb forró témák:

Hogyan lehet, hogy Dancsó Péter, a több mint egymillió feliratkozóval rendelkező YouTuber csak a 20. a listán?

A követőszámon túl milyen adatokat vettek figyelembe a listaállításkor?

A szakmai zsűribe miért nem kértek fel influenszer ügynökségnél dolgozó szakembert?

És a legjobb:

Hogy viselte a Forbes szerkesztősége a cikk kapcsán rájuk zúdult össztüzet?

Én személy szerint csak rajongóknak ajánlom a podcastot, de kiemelek néhány fontos pillanatot:

„Lehet, hogy a metódus még nem tökéletes, de mindenképpen egy BUZZ-t generál”

„Nyilván abszolút meglepődtem ezen a listán (...) nem ismertem a nagyobb POOL-t, amit majd úgyis Martin... Fog erről szót ejteni, hogy milyen poolból alakult ki ez a szűkített lista”.

„Eljutunk arra módszertani vagy hogy mondjam, egy ilyen nulladik pontos kérdéshez, hogy ki celeb és ki influenszer?”

„A TikTok ma már Youtube akar lenni, a Youtube ma már TikTok akar lenni, és a végén egy ilyen nagy, közös gyűjtőpont lesz”

A podcastba egy ponton bejelentkezik a cikk szerzője is, Knittel Márton, aki azt sérelmezi, hogy a módszertanig nem görgettek le a kritizálók.

Azért úgy tűnik, mindenki bízik benne, hogy sikerül rendezni a nézeteltéréseket.

Hasonló viták rajongóinak továbbra is ajánlom minden idők legkreténebb marketinges fejleményét, a purpose-t és az arról szóló diskurzust.