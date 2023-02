Telex: Az agrártárca helyettes államtitkárát vádolhatják 2,2 milliárdos hűtlen kezeléssel

Polt Péter pár napja még nem volt hajlandó elárulni, ki volt az a helyettes államtitkár, aki ellen 2022 végén 2,2 milliárd forintos hűtlen kezelés miatt emeltek vádat. A Telex viszont azt írja, kiderítették, kiről lehet szó: Nagy Jánosról, aki a földügyekért felelt a Földművelésügyi Minisztériumban, és akit 2020 végén egy másik korrupciós ügy miatt menesztettek a tárcától.

Ahogy korábban írtuk, a vád szerint a volt helyettes államtitkár utasítására 2019 első felében a minisztérium háttérintézménye ügyvédi irodákkal, illetve más céggel megbízási szerződéseket kötött, amiknek keretében több mint 2,2 milliárd forintot fizettek ki. Az ügyvédi irodákkal kötött szerződésben szereplő feladatokra a minisztériumnak és háttérintézményeinek nem volt szüksége, a másik céggel kötött szerződésben foglaltakat pedig sosem teljesítették.

photo_camera Fotó: Új Mezőgazdasági Magazin

Miután az ügyészség nem válaszolt a sajtó és Vadai Ágnes DK-s képviselő kérdéseire a megvádolt tisztviselő kilétéről, a hírportál megkereste a Székesfehérvári Törvényszéket. A bíróság annyival többet volt hajlandó elárulni, hogy a vádlott monogramja N.J. A Telex újságírói ezután megnézték, hány N.J. nevű helyettes államtitkár dolgozott a kormányban 2019 első felében, amikor a vádban szereplő nagy értékű hűtlen kezelést elkövették. Azt találták, hogy csak egy ember jöhet számításba, Nagy János.

Nagy János minisztériumi karrierje 2020 decemberében ért véget, amikor bilincsben vitték el a rendőrök. A vád szerint egy agrárvállalkozó részesedést ajánlott neki a cégében, cserébe azért, hogy Nagy segítsen neki elnyerni egy 100 millió forintos pályázatot. Nagy pedig el is fogadta a felajánlást. Ebben az ügyben már bíróság elé is állt, az ügyészség tavaly áprilisban hat év letöltendő börtönbüntetést és 5,2 millió forintos pénzbüntetést indítványozott. Az újabb ügyben is hat év büntetést kaphat, legalábbis ez derült ki Polt Péter nyilatkozatából, amiben nem nevezte meg a vádlottat.