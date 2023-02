A házaspár, aki együtt harcolt és együtt is halt meg a háborúban

Míg Oroszország főként zsoldosokkal és börtönökből toborzott elítéltekkel bővíti a hadseregét, addig Ukrajnában a társadalom minden rétegét mozgósították: számtalan szakembert, híres sportolókat, díjnyertes filmeseket, énekeseket, táncosokat, költőket, festőket, tudósokat, vállalkozókat és nyelvészeket.

„A választás, amivel szembenézünk, egyszerű” - mondta a New York Timesnak Jevhen Mahda politológus. „Folytatjuk a harcot és elveszítjük a legjobbakat, vagy hagyjuk, hogy az egész országot Bucsává változtassák.” A Kijevhez közeli Bucsában az orosz katonák irtózatos mészárlást rendeztek. A helyi lakosokat elfogták, megkínozták, sokukat megölték, a nőket megerőszakolták. Moszkva tagadta az egészet.

photo_camera Számokkal jelölt sírokba temetik azoknak az áldozatoknak a maradványait, akiket hónapokkal a bucsai mészárlás után sem sikerült azonosítani. Ez a kép az utolsó ilyen tömegtemetésen készült 2022. szeptember 2-án. Ekkor 12 ember holttestét helyeztek örök nyugalomra. Fotó: OLEG PEREVERZEV/NurPhoto via AFP

A New York Times újságírói Bucsából is készítettek helyszíni riportot, abban három, a városban meggyilkolt nő történetét mesélték el. Legújabb cikkük egy házaspárról, Olháról és Taraszról szól, akik együtt harcoltak a fronton, és ott is haltak meg. Történetük jól szemlélteti az ukrán társadalomban lévő, napról napra mélyebb szakadékot.

A közép-ukrajnai Kropivnickij látszólag érintetlen, messze van a fronttól, az orosz csapatok nem érnek el idáig. A 230 ezer lakosú városban nincsenek bedeszkázott ablakok, kiégett épületek vagy homokzsákok mögött guggoló katonák. A városban azonban szinte mindenki ismer valakit, aki meghalt a háborúban, írja a lap.

Mézeskalács

Tarasz és Olha Melszter a háború első napján jelentkezett egy ukrán önkéntes egységbe. Nem volt katonai tapasztalatuk, egy vállalkozást építettek és éppen gyerekvállalás előtt álltak. „Féltem - azonnal” – mondta a Timesnak Tarasz édesanyja, Ljudmila Sesztakova. „Tudtam, mit jelent a háború. A háború halált jelent. A háború sosem hoz semmi jót.” Anyja elmondása szerint azonban Olha lesöpörte a dolgot. „Minden rendben lesz” – nyugtatott meg mindenkit. „Ne aggódjatok.”

Tarasz és Olha 8 éves korukban találkoztak, Kropivnickij apró zsidó közösségében éltek. Ugyanabba az iskolába jártak, mielőtt az bezárt, mert nem volt elég diák. A városba jártak főiskolára is, Tarasz villamosmérnök, Olha művészeti szakon tanult. Hat és fél évvel ezelőtt, 25 évesen házasodtak össze.

Amikor tavaly kitört a háború, egy aprócska lakásban éltek egy hatalmas kutyával, Mikával. Tarasz weblapokat készített, Olha pedig éppen létrehozott egy vállalkozást, mézeskalács-díszítő online tanfolyamokat tartott.

photo_camera Orosz tüzérségi támadás elől fedezékbe húzódó ukrán katona Liszicsanszk közelében, a szeverodonecki csatában 2022. május 23-án. Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

Mint oly sok más ukrán, akiket megragadott a hazafias kötelesség és a félelem, ők is önkéntesnek álltak. Olhát azonban a barátok elmondása szerint senki sem akarta befogadni, így aztán szakácsnak állt a Területi Védelmi Erők egyik egységhez. Tarasz úgy gondolta, hogy számítógépes ismeretei miatt inkább a háttérben fog dolgozni. „Sosem gondoltuk volna, hogy a frontra megyünk” – mondta a lapnak Vitalij Bilousz, Tarasz egyik barátja, akivel együtt jelentkeztek önkéntesnek.

Eleinte nem is mentek. Tarasz egy ellenőrzőpontot vezetett a városban, Olha pedig egy óriási konyhában dolgozott, ahol töltött káposztás tekercseket készített. Tarasznak nem volt sok feladata, az oroszok sosem jöttek Kropivnickij közelébe, a város mezőgazdasági területen fekszik, távol a főbb stratégiai célpontoktól.

„Itt minden rendben van”

Május végén Tarasz új parancsot kapott, írja a Times. Az egységét a Donbaszba vezényelték, a keleti régióba, ahol - akárcsak most - az oroszok és az ukránok egymást mészárolták az első világháború stílusában zajló lövészárok-háborúban.

Olha is nagyon menni akart, pedig mindenki megpróbálta lebeszélni őt - az édesanyja, az anyósa, az egység parancsnoka, sőt, még Tarasz is -, de hiába. Egységüket másfél nap kiképzés után egy Szeverodonyeck melletti fenyőerdőbe vezényelték, ahol a második vagy akár harmadik védelmi vonalnak kellett volna lenniük, mondta a Timesnak az egység parancsnoka, Volodimir Kancsuk százados. Mivel sok hivatásos katona meghalt, Taraszék egészen a nulladik vonalig, azaz a frontvonalig nyomultak előre.

Olha volt az egyetlen nő az egységben. Az volt a feladatuk, hogy tartsanak egy lövészárkot, és megakadályozzák az oroszok előrenyomulását. Az oroszok azonban olyan erősen lőtték a területet, hogy június közepére a 80 fős egység létszáma - dezertálások, veszteségek és egyéb problémák miatt - 25 főre csökkent.

photo_camera Szétlőtt, az orosz neoszvasztikával, a Z betűvel elcsúfított zsiguli Szeverodoneck egyik utcájában. Fotó: VIKTOR ANTONYUK/Sputnik via AFP

Olha üzenetei a családnak derűlátók és megnyugtatók volt. „Itt minden rendben van” - írta az SMS-ben szerint. „Minden nyugodt.” De visszatekintve Ljudmila azt mondta a lapnak: „Azt hiszem, tudták, hogy ott fognak meghalni”. Úgy volt, hogy Olha az egység főhadiszállásán marad, de ő mindig visszalopakodott a frontra. „Mindig elkergettük a lövészárkoktól, de ő folyton a férjéhez próbált eljutni” - mondta Kancsuk. Bilousz szerint a nő is kedvet kapott a harchoz, segített visszaverni az oroszok támadásait. „Teljesen benne volt a dologban” - mondta Bilousz.

A katonák közül senki sem tartotta jó ötletnek, hogy Tarasz és Olha együtt legyenek, de mindannyian azt mondták, hogy nem volt szívük szétválasztani őket. „Amikor egyszer megkérdeztem Taraszt erről, azt mondta: »Vitalij, ne hozd fel még egyszer. Mi már meghoztuk a döntésünket. Aggódnék érte, ha nem lennék vele. Ő pedig aggódna értem«” – mondta Bilousz a Timesnak.

Mint egy tóba dobott kő

Június 21-én Olha délelőtt 10 órakor csatlakozott Taraszhoz és Bilouszhoz az árokban. Az oroszok kilőttek néhány lövedéket, nem volt ebben semmi meglepő. Mindenki fedezékbe vonult. A lövések azonban egyre fokozódtak. A fák szétrobbantak, füst és a felhasadt fenyőfa szaga betöltötte az erdőt.

Bilousz nem sokkal később fülsiketítő robbanást hallott, a föld felemelkedett körülötte, súlytalannak érezte magát. Vér tapadt az arcához, azt azonban nem tudta, hogy az övé volt-e, vagy másé. Valami feküdt rajta az árokban, ezért áttapogatta a földet. Tarasz és Olha szétszaggatott teste volt az. Bilousz eztán elájult.

photo_camera Nadia a megszállás idején kivégzett férje friss sírjánál a bucsai köztemetőben. Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

A túlélő katonák szerint egy nagy rakéta, vagy egy repülőgépből kilőtt bomba végzett a házaspárral. Mivel történetük igen szokatlan volt, a temetésük tömegeket vonzott. A háborús halottakról megemlékező ukrán szervezet szerint a több tízezer ukrán áldozat közül Olháéké volt az egyetlen eset, amikor férj és feleség együtt szolgált és halt meg a fronton.

Az ukrán tisztviselők nem hozták nyilvánosságra, hogy a mintegy egymillió fős hadsereg hány százalékát teszik ki a katonai tapasztalattal nem rendelkező emberek. Becslések szerint ez az arány 40-50 százalék. Nyugati tisztviselők becslései szerint a háborúban eddig több mint 100 ezer ukrán és több mint 200 ezer orosz katona halt vagy sebesült meg.