A New York Times felfedte, kik követték el a bucsai mészárlást

Az Artyom Gorodilov alezredes által vezetett 234. légezred orosz ejtőernyősei követhették el a bucsai népírtást, állítja a New York Times videós riportja. A lap újságírói nyolc hónapnyi interjúzás, biztonsági kamerák felvételei, telefonbeszélgetések, rádióüzenetek és kormányzati forrásokból származó exkluzív felvételek alapján egy közel félórás videóban rekonstruálták, hogyan zajlott az orosz-ukrán háború eddigi talán legsúlyosabb mészárlása márciusban, amelyben több mint négyszázan - főleg civilek - haltak meg.

A lap által feltárt bizonyítékok azért különböznek jelentősen a korábbiaktól, mert konkrét gyilkosságokat egyetlen egységhez és parancsnokhoz kötnek, név szerint azonosíthatóan - ami az orosz háborús bűnök elleni, folyamatban lévő nyomozásokra is hatással lesz.

photo_camera A bucsai tömeggyilkosság áldozatainak holttesteit cipelik a bucsai temetőben Forrás: AP/Youtube

Az újságírók egyebek mellett lekérték a március folyamán az összes Bucsából Oroszországba intézett hívást és üzenetet, amelyekből kiderült: az orosz katonák rendszeresen használták az áldozatok telefonjait, hogy hazatelefonáljanak Oroszországba - gyakran csak órákkal azután, hogy megölték őket.

photo_camera Lemészárolt bucsai polgárok bezsákolt holttestei egy április 3-án, a város felszabadítása után feltárt tömegsírban. Fotó: NARCISO CONTRERAS/Anadolu Agency via AFP

Nem sokkal azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, a Kijevhez közeli Bucsában az orosz katonák irtózatos mészárlást rendeztek: a helyi lakosokat elfogták, megkínozták, sokukat megölték, a nőket megerőszakolták. A bucsai mészárlás részleteiről egyre több részlet derül ki, de Moszkva továbbra is tagadja az egészet. A New York Times újságírói októberben három bucsai nőről készítettek riportot, az AP pedig cikkben és videóban is feldolgozta a gyilkosságokat. Utóbbi fotóriportere, Rodrigo Abd akkor azt mondta: