Rupert Murdoch beismerte, hogy hírcsatornájának sztárjai hazudtak a 2020-as választások elcsalásáról

Donald Trump nem az igazmondásáról híresült el, az Egyesült Államok egykori elnökét leginkább kényszeres hazudozóként jellemezhetjük, aki téttel és tét nélkül, kis és nagy dolgokban egyaránt folyamatosan hazudik. Minden hazugsága közül a legnagyobb ezért szimplán a Nagy Hazugság néven vonult be az amerikai történelembe: 2020-ban, miután sima és egyértelmű vereséget szenvedett az elnökválasztáson, már a végeredmény kihirdetése előtt azt kezdte terjeszteni, hogy a választásokat elcsalták. Mi több, már a kampánynak azzal futott neki, hogy a választást el fogják csalni.

photo_camera Rupert Murdoch, a News Corp elnöke 2018. július 10-én Idahóban. Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

Trump és szövetségesei képtelen vádjaikra semmilyen kézzel fogható bizonyítékot nem hoztak. Ez azonban nem akadályozta meg a legnagyobb jobboldali hírtelevíziót, a Fox Newst abban, hogy széles körben terjesszék a képtelenebbnél képtelenebb hazugságokat. Olyan hazugságokat, amelyekről most már tudjuk, hogy maguk is tudták, hogy hazugságok.

A hazugságok egyik fő célpontja a szavazógépeket gyártó cég, a Dominion volt, mely 1,6 milliárd dolláros kártérítési pert kezdeményezett a Fox News ellen. A perben keresete részeként a Dominion megszerezte a Fox News műsorvezetőinek belső levelezéseit és csetbeszélgetéseit, melyekből egyértelműen kiderül, hogy a Nagy Hazugságot a Fox News műsoraiban teli szájjal hirdető sztárműsorvezetők Tucker Carlsontól Sean Hannityn át Laura Ingrahamig mind tisztában voltak azzal, hogy hazugságokat terjesztenek, mi több, egymás közt, nem nyilvánosan futóbolondnak nevezték a Nagy Hazugság fő propagátorait, Rudy Giuliani egykori New York-i polgármestert és Sydney Powell ügyvédet.

Hogy aztán az éterben szó szerint visszamondják a futóbolondok alaptalan vádjait. Most pedig a Fox News tulajdonosa, Rupert Murdoch médiamágnás is eskü alatt ismerte el, hogy műsorvezetői hitelt adtak a hazugságnak. "Utólag belegondolva jó lett volna, ha erőteljesebben elítéljük" a hazugságot, mondta meghallgatásán Murdoch, némileg aláásva csatornája hivatalos védekezését, mely szerint "szövegkörnyezetükből kiszakítottak" azok az idézetek, amelyekből úgy tűnhet, hogy műsorvezetőik a Nagy Hazugságot terjesztik.

A Fox News amúgy szólásszabadság-kérdéssé igyekszik formálni a per tárgyát, mondván, műsorvezetőik csak véleményszabadságukat gyakorolták, hírcsatornájuk pedig csak beszámolt Trump vádjairól, nem pedig támogatta azokat.

Az amerikai törvények alapján amúgy a Dominionnak nincs könnyű dolga a rágalmazási perben, mert nem csupán azt kell bizonyítania, hogy a Fox News hazudott, hanem azt is, hogy műsorvezetői szándékosan vezettek félre. Ebben lehet nagy segítségükre a műsorvezetők megszerzett belső kommunikációja, amelyből legalább az világosan kiderül, hogy maguk is őrült hazugságnak gondolták Trump vádjait. (Via BBC)