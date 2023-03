Kövér: A libsik nem véletlenül próbálják meg kiirtani a történelemtanítást az iskolákból

„Magyarország szuverén ország, a parlament napirendjébe kívülről belekotyogni, beleóbégatni senkinek sincs joga, ez egy hecckampány” - mondta Kövér László házelnök a Hír TV Napi Aktuális című műsorában arról, hogy nem késlekedünk-e Finnország és Svédország NATO-csatlakozásának jóváhagyásával.

Hende Csaba fideszes országgyűlési képviselő vezetésével kedden és szerdán utazik parlamenti delegáció Stockholmba és Helsinkibe, így további két hetet biztos csúszik a svéd és finn NATO-csatlakozás parlamenti jóváhagyása, a szavazást a március 20-i héten tarthatják.

Kövér szerint semmilyen késlekedésről nincs szó, hiszen Törökországnak is jóvá kell hagynia az északiak csatlakozását, erre pedig nagyon kis esély van, és különben is, Magyarország szuverén ország.

A házelnök megismételte, hogy a Fidesz-frakció egy részében komoly aggodalom van azok után, hogy olyan országok politikusai akarnak most katonai szövetségeseink lenni, akik az elmúlt években úgy viselkedtek, ami az ellenségeinktől is durva lett volna. Nincs joguk minősíteni minket, egy szövetségi rendszerben a bizalom az alapja mindennek, ezt ásták alá. (Kövér itt a magyar jogállamiságot ért, sok helyről, így Svédországból és Finnországból is jövő kifogásokra gondolt.)

Kövér szerint a katonai kapacitást tekintve erősödne a NATO a svéd és finn csatlakozással, a biztonságérzetünk viszont csökkenne. Eddig elhanyagolható volt a közvetlen NATO-orosz határ hossza, Finnország viszont 1340 kilométer hosszan határos a NATO-val. Egy esetleges orosz válaszlépés növelné a katonai konfliktus lehetőségét.

A riporter megkérdezte, hogy a NATO bővítése hadüzenet-e Oroszországnak, mire Kövér azt mondta, hogy ez a háború jogilag nem, de lényegében már tart, mert a Nyugat 60 milliárd dollár értékű halált okozó hadi eszközt küldött az ukránoknak. A jelenlegi, valamint az első és a második világháborút megelőző helyzet között szerinte kísérteties a hasonlóság. „A libsik nem véletlenül próbálják meg kiirtani a történelem tanítást az iskolákból” - mondta.

Kövér szerint minél előbb békét kellene kötni, de sem az EU, sem a NATO nem tesz lépéseket. Béketárgyalás kell tekintettel kell lenni Ukrajna szuverenitására, Oroszország jogos biztonsági igényeire, üljön oda a tárgyalóasztalhoz akár az USA, Kína vagy a Vatikán is.