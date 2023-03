Nem vizsgálta Magyarország adósosztályzatát a Moody's

Nem vizsgálta Magyarország államadós-besorolását a Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő a péntekre kitűzött időpontban, így érvényben maradt a befektetési ajánlású, "Baa2" szintű, magyar szuverén osztályzat és annak stabil kilátása, írja az MTI.

Ez volt Magyarország első idei felülvizsgálati dátuma a Moody's által kijelölt éves menetrendben. A portfolio.hu elemzése szerint a mostani döntésnek várhatóan nem lesz komolyabb piaci hatása, hiszen a Moody's nem lépett semmit, sőt friss elemzést sem adtak ki a magyar gazdaságról, melyben kiemelték volna az aktualitásokat.

A cég legközelebb szeptember 1-én veszi napirendre a magyar államadós-besorolás minősítését. A szuverén osztályzatok felülvizsgálata nem kötelező a kitűzött időpontokban. Az EU csak annak előzetes beterjesztését írja elő a hitelminősítők számára, hogy az európai uniós államadósok besorolásainak előre tervezett felülvizsgálatait mikor hajtanák végre az adott évben, de az nem előírás, hogy a kijelölt napokon a hitelminősítőknek el is kell végezniük e vizsgálatokat.

A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő - a Moody's mellett a Fitch Ratings és a Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege, az S&P Global Ratings - egyaránt a befektetési ajánlású sávban tartja nyilván Magyarországot, ugyanakkor a Fitch legutóbb lefelé minősítette a kilátásait, míg az S&P le is minősítette egy kategóriával Magyarországot, amire 10 éve nem volt példa.

Rossz hírek januárja

Idén januárban egy hét különbséggel a három legnagyobb nemzetközi hitelminősítő közül kettő is rontott Magyarország megítélésén: elsőnek a Fitch Ratings jelentette be, hogy negatívra módosította az eddigi stabilról a devizában denominált hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek "BBB" szintű, befektetési ajánlású besorolásának kilátását.

A Fitch elemzői akkor a döntést a globális okok mellett azzal indokolta, hogy a magyar kormány gazdaságpolitikáját nagyban befolyásolják a politikai megfontolások. Hozzátették:

a magyarországi infláció a legmagasabbak között van a cég által államadós-besorolásokkal ellátott összes gazdaság között.

Az elemzés szerint az ársapkák nem bizonyultak hatékonynak, növelték viszont az államháztartás költségeit, miközben a monetáris politika transzmissziós funkciójának érvényesülését hátráltatják a jelzáloghitelekre meghirdetett, célzott kamatsapkák. A Fitch Ratings előrejelzése szerint

idén a magyar GDP alig 0,4 százalékkal nő majd, miközben az infláció 17,6 százalék marad.

Többek között azért számítottak a gazdasági növekedés érdemi lassulására, mert a továbbra is magas infláció, a csökkenő reálbérek és a gyenge fogyasztói hangulat miatt várhatóan csökken a háztartások fogyasztása.

Egy héttel később jött a Standard and Poor's értékelése, és ez még súlyosabb jelzés volt a magyar gazdaság számára, ugyanis ők nemcsak a kilátásokat ítélték meg negatívan, hanem konkrétan lefelé módosították a magyar államadósság besorolását.

Több mint tíz év után fordult ez elő a három nagy hitelminősítő valamelyikénél.

Az S&P egy fokozattal ("BBB/A-2"-ről "BBB mínusz/A-3"-ra) módosította lefelé a magyar adósságbesorolást. Ezzel még - éppen - a befektetésre ajánlott kategóriában maradt Magyarország. A leminősítés előtt a kilátás már negatív volt, januárban ez stabilra változott.

Indoklásuk hasonlóan hangzott, mint a Fitch esetében: a tartósan magas infláció miatt az MNB a monetáris politika jelentős szigorítására kényszerült, és a költségvetésre is nyomás került a magas energiaárak, a bizonytalan gazdasági kilátások és az emelkedő kamatkiadások miatt. Valamint már akkor is bizonytalan az uniós források sorsa. Az elemzők akkor arra számítottak, hogy a magyar gazdaság elkerülheti a jelentős visszaesést a következő két évben, de ehhez az orosz gázszállítások folytatása, illetve az uniós források megérkezése is szükséges.

A Fitch idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország a pénteki osztályzati elbírálás után június 23-án, majd december 15-én szerepel ismét. Az S&P július 7-re, végül december 8-ra jelölte ki a magyar szuverén osztályzatok idei vizsgálati időpontjait.

A Moody's 2023-ra szóló felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először legközelebb szeptember 1-én kerül sorra.