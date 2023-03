Orbánt Egyiptomból Toszkánába vitte a honvédségi gép, pénteken Firenzében, szombaton Velencében fotózták le

Orbán Viktor február 27-én, hétfőn Kairóba utazott népes küldöttséggel, és tárgyalt többek között Abdel-Fattáh esz-Szíszi államfővel. A látogatáshoz három honvédségi repülőt is használt a kormány, Orbán a 604-es jelzésű Airbus fedélzetén utazott, a gép hétfőn megvárta az első tavaszi parlamenti ülés végét, és csak este indult el Budapestről.

Azt lehetett tudni, hogy Orbán vasárnap már a székesfehérvári laktanyát kereste fel, de a 604-es Airbus az egyiptomi látogatás után, március 1-jén, szerdán visszaindult Kairóból Olaszország felé. A repülési adatok alapján Hadházy Ákos hétfőn megírta, hogy a honvédségi repülő leszállt Toszkánában, és egyórás pisai kitérő után indult tovább Magyarországra.

A 24 most megírta, hogy egy olvasója pénteken Firenze belvárosában fotózta le Orbánt, amint a Piazza Carlo Goldonin sétált a feleségével, Lévai Anikóval. A 444 egyik olvasója pedig szombaton Velencében fényképezte le a miniszterelnököt:

photo_camera Fotó: olvasónk

A 24 rákérdezett a Honvédelmi Minisztériumnál és Havasi Bertalannál, Orbán sajtófőnökénél is a részletekre, de még nem kaptak választ. Havasitól mi is megkérdeztük, hogy Orbán miért járt Olaszországban, munkalátogatáson volt-e ott, vagy magánúton, és hogy Firenzén és Velencén kívül járt-e máshol is. Ha válaszol, a cikket frissítjük. Frissítés: „Orbán Viktor magánúton tartózkodott Olaszországban, és a miniszterelnök magánprogramjairól nem tudok tájékoztatást adni” – válaszolta Havasi.

Az Orbán család 2021-ben is vakációzott Olaszországban, de idén január elején is pont akkor járt Rómában a kormányzati luxusgép, amikor Orbán és a felesége lerótta kegyeletét XVI. Benedek ravatalánál, majd jól behomároztak a tengerparton.