Hogy nem fagyott meg Európa orosz gáz nélkül?

Tavaly nyáron azzal volt tele az európai sajtó, hogy kínkeserves tél vár Európára, az orosz gáz elmaradása miatt. A német kormány nyilvánosságra hozta a válságtervét, milyen sorrendben kapcsolnák le a fogyasztókat, utoljára hagyva a kórházak és óvodák fűtését.

A magyar kormány az Oroszországgal szemben tervezett EU-s szankciókat azzal az érvvel igyekezett puhítani, hogy ha az oroszok megsértődnek, és egyáltalán nem adnak gázt, akkor katasztrófa lesz, és nem lehet elvi kérdést csinálni a ebből, mert gyakorlati probléma, hogy vagy van gáz, vagy nincs.

Amikor tavaly augusztus végén úgy tűnt, hogy az oroszok ígéretükkel szemben nem szállítanak több gázt Németországnak, akkor kilőtt az égbe az európai gáz ára, 320 euró / MWh-ig emelkedett, és elemzések sora jelent meg arról, hogy ez az európai ipar végét is jelenti, hiszen ilyen árak mellett kivérzik a kontinens.

Jelenleg a gáz ára Európában 40 euró Mw/h óra körül alakul. Olcsóbb, mint a háború kitörése előtt volt. Az európai tárolókban jelenleg kétszer annyi gáz van, mint amennyi tavaly ilyenkor volt.

Európa nemcsak túlélte ezt a telet, de úgy tűnik, hogy a következő fűtési szezon sem jelent majd komoly problémát.

Tavaly márciusban a német kormány még azt jelezte, hogy hét év alatt tudnak elszakadni az orosz energiától. Végül kevesebb mint egy év alatt elintézték.

Hogyan?

Kadri Simson, energetikáért felelős EU-biztos csütörtökön osztott meg néhány fontos számot az Európai Parlament ipari és energetikai ügyekben illetékes szakbizottságával, amelyek bemutatják, hogyan érte el Európa az orosz gáz kiváltását alig néhány hónap alatt.

2021 januárjában az Európába importált gáz 53 százaléka érkezett Oroszországból. 2022 decemberében már csak 10 százaléka. A leválás fokozatos volt. 2021-ben még 155 milliárd köbméter gázt vett az EU Oroszországtól, 2022-ben már csak 81 milliárdot. Ebből 61 milliárd köbméter érkezett vezetékeken, és 20 milliárd LNG-ként. Utóbbi újdonság, korábban orosz LNG-t nem vásárolt Európa. Simson arra kérte a tagállamok kereskedőit, hogy erről szokjanak le idén.

Szokásos vélekedés, hogy Amerika állt be az oroszok helyére, de az EU legnagyobb gázbeszállítója Norvégia lett 2022-ben.

Míg az orosz beszállítás 71 milliárd köbméterrel csökkent 2022-ben, addig amerikai LNG-ből 34 milliárd köbméterrel érkezett több, mint az előző évben, derült ki Simson előadásából.

LNG-ből összesen 135 milliárd köbmétert vett az EU 2022-ben, ebből 56,4 milliárd volt amerikai, és mint láttuk, 20 milliárd orosz import. Ehhez szükség volt új LNG terminálokra is, ezekből három épült meg 2022-ben, és még öt készül el az idén, összesen 50 milliárd köbméter kapacitással.

Amikor márciusban az Európai Bizottság megpróbálta felmérni, hogy mennyi nem orosz gázt lehet behozni 2022-ben az EU-ba, akkor sokan túl optimistának tartották a számaikat. Ám az akkori becslésnél 10 százalékkal több nem orosz gázt sikerült végül behozni Európába.

A kényelmes télhez a spórolás is hozzájárult. Augusztusban az EU-s tagállamok úgy döntöttek, hogy igyekeznek 15 százalékkal csökkenteni a gázfogyasztásukat. Bár a spórolás nem volt kötelező, azóta 19 százalékkal fogyasztottak kevesebb gázt a tagállamok. Ebben benne volt az enyhe téli időjárás is, és az is, hogy az áramtermeléshez kevesebb gázt, és több megújulót használt a kontinens. 2022-ben az áram 39 százalékát termelték megújulókból, azaz vízi, nap- és szélerőművekből.

Magyar kutatók számolása alapján nem lesz gond a következő télen sem

A Corvinus Egyetemen működő REKK kutatóintézet tavaly decemberben modellezte, hogy mekkora baj lenne a 2023-24-ben, ha egyáltalán nem érkezne orosz gáz Európába. A modellük alapján döntő tényező, hogy idén március végére mennyi gáz marad az európai tárolókban.

A REKK kutatói úgy számoltak, hogy ha 30 százaléknál alacsonyabb lesz a tárolók töltöttsége, akkor nagy baj lesz, mert 2023 őszéig csak nehezen, legfeljebb brutálisan drágán lehet visszatölteni a készleteket. Ha viszont legalább harmadáig, pláne e fölött maradnak a készletek, akkor jóval kisebb a kockázata annak, hogy az egekbe szökjenek az árak.

Jelenleg az EU-s tárolók töltöttségi szintje 57 százalék átlagosan, azaz nemhogy a 30 százalékot, de majdnem a dupláját sikerült teljesíteni a REKK-ben kiszámolt túlélési minimumnak.

Ráadásul szemben a 2022-es évvel, amikor az orosz szállítások teljesen kiszámíthatlanok voltak, idén eddig a megmaradt útvonalakon az oroszok megbízhatóan hoznak gázt. Feltehetően az elmaradt olajbevételek mostanra annyira hiányoznak az orosz kormány költségvetésének, hogy egyelőre felhagytak az európaiak bosszantásával, és legalább a megmaradt két útvonalon keresztül, Ukrajnán és a Balkánon át stabilan szállítanak gázt.