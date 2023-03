25 évet kapott egy férfi egy 1996-os gyilkosságért Kaliforniában

25 év és életfogytiglan közötti börtönbüntetésre ítélték Paul Florest, akit egyetemi évfolyamtársa, Kristin Smart meggyilkolásáért ítéltek el egy évtizedekig megoldatlan ügyben.

A 45 éves Florest tavaly bűnösnek találták diáktársának, a Kaliforniai Műszaki Egyetem hallgatójának első fokú meggyilkolásában, aki 19 éves volt, amikor 1996-ban eltűnt. A holttestét sosem találták meg, de az ügyészek szerint elég bizonyíték áll rendelkezésre Flores megerőszakolásának bizonyítására. A vád szerint Flores meg is próbálta erőszakolni az egyetemi elsőévest, mielőtt megölte.

photo_camera Illusztráció: Botos Tamás/444

Flores apját, Ruben Florest azzal vádolták, hogy segített elrejteni a holttestet, de őt egy külön esküdtszék felmentette a gyilkosságban való közreműködés vádja alól.

Florest és az apját 2021-ben tartóztatták le, negyed évszázaddal azután, hogy Smartot utoljára élve látták, és egy bűnügyi podcast mutatta be az új bizonyítékokat. Chris Lambert szabadúszó újságíró a Your Own Backyard című podcastjében vizsgálta meg újra az esetet. (Washington Post)