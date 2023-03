Ferenc pápa Kijevbe és Moszkvába is el akar utazni

Ferenc pápa beleegyezett, hogy Kijevbe utazik, de csak azzal a feltétellel, ha Moszkvába is elutazhat – derül ki abból a nyilatkozatból, amit a La Nación argentin lapnak adott.

photo_camera Illusztráció: Massimo Valicchia/NurPhoto via AFP

„Vagy mindkét helyre elutazom, vagy egyikre sem”

– mondja a katolikus egyházfő.

Ferenc pápa már tavaly nyáron fontolgatta az utazást mindkét országba. Akkor is el akart látogatni Kijevbe és Moszkvába is. A Vatikán már régóta ajánlja, hogy közvetít a háborúban álló felek között. A pápa most azt mondta: „a békét kívánja szolgálni”.

Az interjúban a pápa azt mondta, már a háború második napján felajánlotta, hogy Moszkvába utazik. A javaslatát Szergej Lavrov orosz külügyminiszter akkor köszönettel visszautasította. „Ez fáj nekem” – mondta a pápa. (MTI)