A Robin Hood adó soha nem érhet véget

“Ma már talán rejtélyesebb számunkra az elfelejtés, mint az emlékezés . . .” – így kezdi Sigmund Freud A Mindennapi élet pszichopatológiája című könyvének VII. fejezetét. Ez az írás a Robin Hood adók tizenöt éves történetének rövid áttekintésével illusztrálja, hogy Freudnak igaza volt: a mai magyar különadókkal kapcsolatban érdekesebb a felejtés, mint az emlékezés.

A Robin Hood adó története 2008 októberében kezdődött, a távhőszolgáltatás versenyképességének javításáról szóló javaslat parlamenti vitájával. Az alaphelyzet ugyanaz volt, mint ma: a távhő szektor állami támogatás nélkül nem életképes, viszont a körülbelül 650 000 lakást nem lehet(ett) fűtés és meleg víz nélkül hagyni. Ekkor találta ki az akkori szocialista kormány, hogy az úgynevezett „energiaellátók” (magyarul a MOL, az erőművek, az áram- és gázkereskedők) fizessenek meg egy új adót, és ebből lehet a távfűtést keresztfinanszírozni. Az új, bevezetni tervezett adónak két fontos sajátossága volt: az adóalap az adózás előtti eredmény volt (8%); és időben korlátozottan vetették ki (2011. január 1-ig érvényes).

Az akkori ellenzék nem támogatta a Robin Hood adó bevezetését. Bencsik János fideszes képviselő így szólalt fel a parlamenti vitában 2008 október 8-án:

„ . . . Ennek a törvénytervezetnek semmi más szándéka nincs, mint a kormányzat szociális érzéketlenségének elpalástolása, miközben abban a hiszemben ringatja az ingatlantulajdonosokat, hogy forrásokat biztosít a fűtési rendszerek korszerűsítéséhez. Mindezt ráadásul a fogyasztók kontójára, hiszen az új adónem végtére is őket fogja terhelni. Ritka álságos törvénytervezetet tarthatunk most a kezünkben. Nesze neked, nemzeti éghajlat-változási stratégia és nemzeti hosszú távú energiapolitika! Nesze neked, szociális érzékenység, nesze neked kormányzati őszinteség!”

Végül, 203 MSZP-s és SZDSZ-es képviselő megszavazta “a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről” szóló törvénytervezetet 2008. október 20-án. Az akkori ellenzék egységesen a Robin Hood adó ellen szavazott.

Tekerjük az idő kerekét előre tizennégy évvel. Tavaly júniusban hirdette ki a kormány az új extraprofit adókat, majd december 7-én a Robin Hood adót 41%-ra emelte.

Szociális érzékenység ide, kormányzati őszinteség oda, a jelenlegi kormány a Robin Hood adót igen megkedvelte: ma több szektor fizet magasabb különadót, mint a szocialisták alatt. A fent idézett Freud mondatra utalva, ez egy igazán érdekes esete a politikai felejtésnek: a jelenlegi kormánypárt mintha nem emlékezne a 2008 októberi parlamenti vitára.

Terjedő különadók

Ennek az amnéziának a kórtörténete 2010 decemberben kezdődött. Ekkor fogadta el az új parlament az egyes ágazatokat terhelő különadókról szóló törvényt. A törvény példaképe a 2008-as Robin Hood adó volt, de a tanítvány túlteljesítette a mestert. Az energia szektoron túl, itt már a bolti kiskereskedelem és a távközlés is bekerült a Robin Hood adózásba, valamint az adóalap a 2009-es nettó árbevétel lett (visszamenőleges adózás), viszont legalább az időbeli korlát megmaradt (2013. január 1).

Az energiakereskedelemben ez a törvény több kárt okozott, mint a 2008-as nagy gazdasági világválság.

A visszamenőleges adóztatás, valamint az adóalap átváltoztatása nettó árbevételre dupla pofon volt, amit a nyugati energiacégek nem tudtak elviselni. Egyik kereskedő hagyta itt Magyarországot a másik után: csak a magyar állami engedélyesek maradtak, valamint azok a pi(a)ci szereplők, akik nem tudtak hová menekülni. Ennek az exodusnak nagy jelentősége lesz az írás második felében.

De mi történt 2013 január 1-én? A különadóról szóló törvény hatályát vesztette, de helyette előkerült a régi jó Robin Hood adó: csak most már 31%-os adókulccsal. Valamint, a rezsicsökkentéssel nehezen összeegyeztethető módon, a víz- és hulladékgazdálkodás is Robin Hood köteles közszolgáltatás lett. A következő tíz évben az adóalap maradt az adózás előtti eredmény 31%-a. Ez változott csendesen és váratlanul 2022 Mikuláskor: a kormány egy rendeletben az „Ural olajadót” (azaz a MOL orosz olajvásárlásaira kivetett különadóját) 95%-ra, míg a Robin Hoodot pedig 41%-ra emelte.

A Robin Hood adót tehát az utolsó szocialista kormány találta ki a távfűtési szektor kereszt-finanszírozására. A 2010-es választás után a minisztérium az eredeti modellt csak „tökéletesítette” (nettó árbevétel és visszamenőleges hatály).

A jelenlegi magyar kormány már egy EU szinten is jegyzett, igazi különadó specialista: amikor a román parlament tavaly szeptember elején 98%-os, nettó árbevétel alapú különadót vezetett be egy évre, akkor több képviselő állítólag a júniusi magyar kormányrendelet fordításával érkezett.

A Robin Hood adókkal kapcsolatos legfontosabb szabályok a következők:

A Robin Hood adó olyan, mint a hegymenet: akármi történik a világban, az adó mértéke csak felfelé mehet (8-ról 31, majd 41%-ra). A Robin Hood adó kivezetésének dátumát nem kell beírni a naptárba. Azt már soha nem tudjuk meg, hogy a szocialisták betartották volna a 2011. január 1. határidőt a megszüntetésére (hiszen elveszítették a választást). A Fidesz kormány betű szerint követi a jogszabályt: 2013-ban a különadóról szóló törvény valóban megszűnt, de az adózás maradt – csak átkerült más jogszabályba. Benjamin Franklin szavait kicsit átírva: “. . . semmi sem biztos ezen a világon, kivéve a halált és a Robin Hood adót”. A Robin Hood adó vírus módjára terjed. Az energia szektorból 2010-ben átkerült a távközlésibe, majd a kiskereskedelembe, és utána már csak a kormány fantáziája szabott határt: biztosítás, zöldenergia termelés, légi közlekedés, stb. 2010-ben három iparág fizetett Robin Hood adót, ma már több, mint tíz.

Van haszna?

A nagy kérdés az, hogy a Robin Hood adózás bevezetése jó ötlet volt-e össztársadalmi szinten? Fair és hatékony ez a különadós rendszer? Vagy a jog gazdasági elemzése szerint drága és félrevezető?

A Robin Hood adó bevételi oldala jól kutatható. 2008-ban a szocialista kormány 30 milliárd forint extra bevételt akart beszedni a távhőszektor támogatására évente, ebből lett 70 milliárd 2010-re, és a 2022-es különadó rendelet (nem törvény) felvezetése során a kormány már 300 milliárd forint bevétellel számolt.

Mennyire nagy számok ezek? A rezsicsökkentés 2022 január és július között (a kormányfő tusványosi közlése szerint) körülbelül 2100 milliárd forintjába került a költségvetésnek – ezért kellett az rendszer átalakítását hirtelen és felkészületlenül bevezetni 2022 augusztus 1-én. A rezsivédelmi alap 2022 július végén 700 milliárd forinttal jött létre, amiből 390 milliárdot már idén február elején ki kellett venni, pedig a tél meleg volt (második legmelegebb 1901 óta), és a gáz ára folyamatosan csökkent. Mennyi pénz maradt volna a Rezsivédelmi alapban mára, ha egy 1986/87 típusú, igazi „szibériai” tél lett volna az idén Magyarországon?

A Robin Hood adóból származó extra bevétel kevesebb, mint a rezsicsökkentés összköltsége. Konyhanyelven, a költségvetés szintjén, nem egy akkora nagy pénz ez a 300 milliárd forint.

Sokkal nehezebb kiszámolni mennyibe kerül össztársadalmi szinten a Robin Hood adó. Két példa csak az energia szektorból – hasonló esetek történtek és történnek a távközlés, biztosítás, repülés, és további iparágakban:

Fent említettem, hogy a 2010-es, nettó árbevételre kivetett, visszamenőleges Robin Hood adó bevezetésére több nyugat-európai energia-kereskedő úgy reagált, hogy egyszerűen kivonult Magyarországról. Az akkor már regionális szinten is fontosnak számító magyar nagykereskedelmi energiapiac fejlődése egyszerűen megállt. A kereskedett mennyiség csökkent, a fogyasztók egyre kevesebb helyről tudtak ajánlatot kérni – a felhasználói árak pedig emelkedtek.

2019 körül az elektromos áram kereskedelme végül újra beindult, de már pénzügyi alapon, amihez sem magyar iroda, sem magyar engedély nem kell. Ma már ugyanis két különböző módon lehet elektromos árammal kereskedni Magyarországon. A fizikai (hagyományos) kereskedésnél az eladó mérlegköréből, menetrendezés során, átkerülnek az elektronok a vevő mérlegkörébe. A fizikai kereskedéshez kell MEKH engedély és MAVIR menetrend, valamint ez után Robin Hood adót kell fizetni. Kereskedő végső felhasználót csak fizikai kereskedésben tud ellátni.

A pénzügyi (derivatív) kereskedés esetében az eladó és vevő csak pénzügyileg számol el egymással (a másnapi tőzsde, HUPX alapján), de fizikai szállítás nincs. A pénzügyi kereskedéshez nem kell sem MEKH engedély, sem MAVIR menetrend, és nincs Robin Hood adó. Hagyományosan ezt a kereskedést csak kockázatkezelésre használják. Magyarországon viszont 2019 óta ez terjedt el, egyre inkább.



A T-Energy Kft saját számítása szerint, az egy év alatt kereskedett, összes magyar áramszerződés átlagos, nagykereskedelmi értéke körülbelül 13 milliárd euró. A Robin Hood adó bevezetésével ezt a piacot veszítette el az ország.

photo_camera A fizikai (kék) és a pénzügyi alapon (piros) kereskedett áram aránya Magyarországon. Fotó: T-Energy Kft.

A kereskedők exodusa újra fontos téma lett tavaly júniusban, amikor a KKV-kat a kormány egyik napról a másikra kirakta a rezsicsökkentésből. Ezek a kisvállalkozások nyáron megpróbáltak más kereskedőkkel leszerződni. De vagy nem kaptak ajánlatot (a többség így járt), vagy csak tőzsdei elszámoló árhoz indexált (nem fix áras) ajánlatot kaptak, és azt is szörnyű felárral.

Ekkor derült ki, hogy gyakorlatilag alig maradt fizikai ellátásra alkalmas energiakereskedő Magyarországon: aki tudott, átállt a fent említett pénzügyi kereskedésre 2019 körül (nincs Robin Hood adó), viszont ezek a nagykereskedők nem tudnak kisvállalkozásokat fizikai árammal ellátni.

Tavaly októberben a kormány napelem bekötési moratóriumot hirdetett. A hivatalos érvelés az volt, hogy túl sok napelem került az elosztó hálózatra, és túl gyorsan: a helyi áramszolgáltatók egyszerűen nem tudnak több napelemet befogadni. Ha a Robin Hood adóba 2008-tól 2022-ig befizettek pénzt a helyi áramszolgáltatók mind a hálózat fejlesztésére és „smart-grid” (okos hálózat) kiépítésére költötték volna, akkor elkészült, bekötésre kész napelemek nemcsak „díszítő panelek” lennének most, hanem áramot termelnének, az energiaválság közepén.

A Robin Hood adó tehát össztársadalmi szinten drága: eltorzította a magyar kiskereskedelmi energiapiacot (nem maradt kereskedő) és lelassította a lakossági méretű napelemek bekötését. Valószínűleg hasonló történeteket lehetne felsorolni a többi iparágból is. A Robin Hood adó közvetett és közvetlen költség oldala feltehetőleg meghaladja a bevételi oldal 300 milliárd forintját, per év. Az egész társadalom jobban járna, ha a Robin Hood adót minél hamarabb kivezetnék.

De valószínűleg nem ez fog történni. A Robin Hood adó nem gazdasági elemzésről, hanem „reálpolitikáról” szól. Ez egy egyedi és célzott adó, nem általános, mint az ÁFA: a kormány dönti el, hogy melyik iparág(ak)ra céloznak és melyikre nem. Ha egy adórendszerben csak egyetlen Robin Hood adó is van, ott már lejt a pálya – nincs esélyegyenlőség a piacon.

Álljon itt egy utolsó példa a problémák illusztrálására az energiaiparból. A megújuló erőművek (kivéve a biomassza égetőket) bekerültek az extraprofit adó rendelet június elején megjelent változatába. Már ez is egy furcsa döntés volt: pontosan ezek azok a termelők, akik KÁT vagy METÁR (állami) támogatást kapnak, akkor most ezt a támogatást fizessék vissza extra adóban? Majd november elején a kormány hirtelen kiterjesztette az extrapofit adót a kiegyenlítő áramra is. A kiegyenlítő áram nagyon fontos az elektromos iparban, de ez egy néhány szereplős, mikroméretű szektor Magyarországon. Miért kellett ezért az extraprofit adókról szóló rendeletet november elején módosítani? Talán csak véletlen volt, talán nem, de december közepén az egyik legnagyobb hazai kiegyenlítő szabályozást nyújtó, megújuló áramtermelő, az Alteo, vételi ajánlatot kapott egy konzorciumtól . . . és a többi csak történelem, ahogy a tanult skót mondaná, itt a történet végén.

