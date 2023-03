A fideszes választók harmada még úgy is az EU-tagság mellett szavazna, ha Orbán a kilépés mellett kampányolna

A tavaly év végi mélypont után újra négyötödösnél nagyobb többség áll ki Magyarország EU-tagsága mellett, írja a Medián közvélemény-kutatása alapján a HVG.

photo_camera Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A decemberi 43-mal szemben most a megkérdezettek 53 százaléka mondja, hogy „teljes mértékben” támogatja az ország EU-tagságát. A magyar lakosság nagy többsége támogatja az unióban maradást, még a Mi Hazánk szavazóinak kétharmada szerint is jó az EU-ban lenni.

A magyar társadalom minősített, háromnegyedes többsége egy feltételezett népszavazáson is nemet mondana a Huxitra. A megkérdezettek kétharmada még akkor is a maradásra szavazna, ha Orbán Viktor a kilépés mellett kampányolna. A kormánypárti szavazók bő harmada pedig azt állítja, hogy a miniszterelnökkel szemben is kitartana az álláspontja mellett, derül ki a kutatásból.

Arra a kérdésre, hogy „elsősorban milyen előnyeit látják annak, hogy Magyarország az Európai Unió tagja”, a megkérdezettek 74 százaléka válaszolt. A legtöbben a mozgásszabadságot mondták, de a gazdasági együttműködést, a jogbiztonságot és a nyugati szövetséghez való tartozást is említették, mint pozitívum.

Arról, hogy a kormányközeli média nyelvezete hogyan változott az EU-val kapcsolatban, Horváth Bence írt hosszabban: Hogy jutottunk odáig, hogy a Magyar Nemzetben már a történelem „legembertelenebb zsarnokságának” és a gonosz birodalmának nevezik az Európai Uniót?