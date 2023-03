Orosz kémhálózat tagjait tartóztatták le Lengyelországban

Külföldiek egy csoportját tartóztatták le azzal a gyanúval, hogy Oroszországnak kémkedtek – közölték lengyel kormánytisztviselők a BBC-vel. Egy lengyel rádió szerint hat embert vettek őrizetbe.

A gyanú szerint a kémhálózat tagjai az Ukrajnába küldött segélyszállítmányok szállítására használt közlekedési infrastruktúrát próbálták meg lefilmezni, és feltehetően szabotázsakcióra készültek. Úgy tudni, több kamerát is elhelyeztek vasúti csomópontok és fontos közlekedési útvonalak mellett az Ukrajnával határos lengyelországi Podkarpackie tartományban. Találtak néhány kamerát egy kisebb repülőtér mellett is, ahonnan katonai és humanitárius segélyeket is szállítanak Ukrajnába. Erre a repülőtérre érkezett nemrég Joe Biden amerikai elnök is, amikor Kijevbe utazott.

Lengyelország Ukrajna egyik legerősebb szövetségese, a lengyelek a háború egy évvel ezelőtti kitörése óta több embert is letartóztattak azzal a gyanúval, hogy Oroszországnak kémkedtek. (BBC)