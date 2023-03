Az újságírók szerint szétverik, míg a tulajdonosok szerint átépítik az Euronewst

Közel kétszáz dolgozót elküld, a lyoni székházát eladja az Euronewst tulajdonló befektetési alap. Az újságírók sztrájkkal tiltakoznak, továbbá Emmanuel Macron francia elnök, és az Európai Bizottság segítségét kérik, írja az rtl.hu.

photo_camera Az Euronews székháza. Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas via AFP

A médiacég új tulajdonosa bár korábban ígéretet tett a cég bővítésére, március elején mégis bejelentette, hogy majdnem kétszáz dolgozót terveznek elküldeni. Ez a szerkesztőségi dolgozók kétharmadát érinti. Azt is közölték, hogy eladják a hírtelevízió lyoni székházát is.

Az Euronews felvásárlását 2021 decemberében jelentették be. Az Alpac Capital portugál befektetési cég a médiacég 88 százalékos tulajdonrészét vásárolta fel. A cég ügyvezető igazgatója a portugál Pedro Vargas David, akinek édesapja Mario David 1990-es évek eleje óta barátságban van Orbánnal, jelenleg hivatalos tanácsadója is. Pedro Vargas David korábban közös befektetési céget alapított a magyar állami Exim Bankkal és érdekelt a Jászai-féle 4iG-ben is.

A dolgozók március 16-tól március 20-ig sztrájkolnak.