Orbán portugál tanácsadójának fia lett az Euronews többségi tulajdonosa

Péntektől új többségi tulajdonosa van az Euronewsnak: a 15 nyelven működő tartalomszolgáltató 88 százalékát vásárolta meg a portugál befektetési cég, az Alpac Capital. A Szabad Európa cikke szerint a vételár nem ismert, de a tervezett tőkeemelések után tovább nőhet a portugál tulajdonos részesedése a tervek szerint 2022 elején lezáruló tranzakció nyomán.

Az üzlet magyarországi érdekeltsége, hogy az Alpac ügyvezető igazgatója, Pedro Vargas David közös befektetési céget alapított a magyar állami Exim Bankkal, és érdekelt a Jászai-féle 4iG-ben is. Apja, Mario David jobboldali portugál politikus pedig évtizedes baráti viszonyt ápol Orbán Viktorral.

Mint a lap felidézi, Szijjártó Péter külügyminiszter 2017 novemberében jelentette be egy magyar-portugál tőkealap indítását: az East West European Venture Capital Fund alapkezelője az Euronews új tulajdonosa, az Alpac Capital, magyar részről pedig az állami Exim, valamint az OTP és a Mol szállt be pénzzel.

Emellett Pedro Vargas David közvetlen üzlettársa Jászai Gellértnek, a Bartolomeu Investmentsen keresztül 5,25 százalékos tulajdonrésze van a 4iG-ben, és a portugál tagja a cég igazgatóságának is. Az Alpac Capital ezenkívül részt vesz a 4iG 120 milliárd forintos tőkeemelésében a német hadiipari óriással, a Rheinmetall AG-val közösen.

Még a NER-es megszállás előtti Index írt arról 2017-ben, hogy David és az apja, Mario David jobboldali politikus – akit Orbán Viktor 2016-ban tüntetett ki – jól képzett, rendelkezik nemzetközi, elsősorban dél-amerikai kapcsolatokkal. „Azt nem tudjuk, hogy amennyiben az édesapa nem lenne Orbán Viktor évtizedes jó barátja, akkor is megtalálták volna a hazai cégek Pedro Vargas Davidot a milliárdos alapkezelői feladatra” – fogalmaztak akkor a cikkben.

Portugáliában amúgy felmerült a vád Mário Daviddal szemben, hogy visszaélt politikai hatalmával, és hogy fia az üzleti sikereit részben apja politikai sikereinek köszönheti, valamint pénzügyi visszaéléseket, luxembourgi offshore-cégek üzemeltetését kötötték össze személyével. A férfi tagadta az ellene felhozott vádakat.

Az Alpac Capitalban vannak magyar szereplők is: egyik menedzserük Vajai Péter, aki az első hazai bizalmi vagyonkezelőben, az Apelso Trustban is érdekelt. Mint a Szabad Európa írja, az Apelso a magyar szupergazdagoknak segít a vagyonkezelésben, míg az Apelso egyik alapítója és tulajdonosa Illés István, aki életrajza szerint segítette az Orbán-kormányt az új Polgári Törvénykönyv megalkotásában 2013-ban.

A 15 nyelven tartalmakat készítő Euronewst 1990-ben az európai CNN-nek szánták, a többségi tulajdonrészt az elmúlt években az egyiptomi Naguib Sawiris birtokolta a luxembourgi székhelyű Media Globe Networks holdingján keresztül. Az amerikai Comcast tulajdonában álló NBC News tavaly adta el 25 százalékos Euronews-részesedését Sawirisnak.A társaság az elmúlt években nehéz anyagi helyzetbe került, a járvány miatt tavaly 23 százalékkal, 58 millió euróra csökkent a bevételük.

Mário David 2018 nyara óta hivatalosan is tanácsadója Orbán Viktornak az EU-t érintő kérdésekben, a tanácsait a szerződés értelmében térítésmentesen adja, elvben 2021 végéig.

A tranzakció azért is érdekes, mert az Európai Bizottság éveken át komoly összeggel támogatta az Euronewst, és jelenleg is van egy 2023-ig érvényes megállapodás, ami ugyan nem tartalmaz közvetlen finanszírozási kötelezettségeket, viszont lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy egyedi finanszírozási szerződéseket írjon alá. Ilyen keretek között 2021 novemberében a bizottság több támogatási szerződést is aláírt a csatornával, összesen 16 millió euró értékben „az EU-val kapcsolatos tartalmak előállítására és terjesztésére, valamint többnyelvű (angol, magyar, portugál és arab) kínálat” fenntartására is, közölte a lappal a Bizottság szóvivője.

A tulajdonosváltást nem kommentálták, hiszen az Euronews egy magáncég, nincs érdekeltségük a csatornában, ahogyan a pénzügyi, menedzsment és személyi döntések meghozatalában sincs semmilyen szerepük. „Ennek ellenére szorosan figyelemmel kísérjük a fejleményeket, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a vállalat vezetésében vagy a szerkesztési munkafolyamatokban bekövetkező változások nem befolyásolják szerződéses megállapodásainkat” – tették hozzá a válaszukban.